Commissione Esteri, il dopo Petrocelli. Stefania Craxi: "La Crimea è russa"

Commissione Esteri, Stefania Craxi eletta presidente. Il silenzio su Putin

Stefania Craxi è stata eletta presidente della Commissione Esteri al Senato, battendo per 12 voti a 9 il grillino Licheri. Sarà quindi la figlia dell'ex premier Bettino ad occupare la prestigiosa poltrona che il suo predecessore è stato costretto a lasciare in seguito alle polemiche per il suo sostegno non nascosto a Putin. Ma la senatrice azzurra - si legge sul Domani - non ha idee molto diverse da Petrocelli sulla complessa situazione geopolitica attuale. Questo emerge dalle sue dichiarazioni del recente passato, quando affermava ad esempio in un evento pubblico che "la Crimea è da sempre stata terra russa".

Stefania Craxi, inoltre, - prosegue il Domani - raccontava che Putin ha il merito storico "di aver ridato orgoglio e identità alla Russia, è riuscito a riplasmare un’identità nazionale forte, in cui tutti possono ritrovarsi, che tiene insieme lo stemma e il nastrino zarista, l’inno sovietico con la vecchia musica e nuove parole». Una linea perfettamente berlusconiana. Dopo l’elezione, Craxi ha assicurato che sarà «atlantista». Lo scenario internazionale, ha scritto in una nota, «non consente tentennamenti ed equivoci di sorta e richiede al contempo un surplus di diplomazia». Nessun riferimento alle sue posizioni su Putin.

