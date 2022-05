Chiellini: dopo le lacrime, le scelte: calciatore negli USA o dirigente Juve?

Chiellini: ultima partita in nazionale e poi una nuova avventura

Dopo il commovente saluto allo Juventus Stadium, per Giorgio Chiellini è il momento delle decisioni sul futuro. Certo, ci sarà prima l’altrettanto emozionante ultima partita con la nazionale azzurra: il 1 giugno a Wembley per la prestigiosa sfida contro l’Argentina. I campioni d’Europa sfidano i campioni del Sudamerica, per la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa, nota anche come “Finalissima”, nonché come “Coppa Maradona”. Ben tre nomi per una coppa che in precedenza si chiamava “Trofeo Artemio Franchi”, ma era la prima versione di un evento nato nel 1985 e abolito nel 1993: questa è una storia del tutto nuova, come quella che Chiellini inizierà a scrivere tra poco.





Ha due lauree... con tante grazie alla mamma

“Chiello” non è certo arrivato impreparato all’appuntamento. Ha 38 anni - da compiere il prossimo 14 agosto – ma già da tempo stava mettendo le basi per un futuro fuori dal rettangolo verde. Lo si capisce anche dai numerosi investimenti che ha fatto, compreso l'ultimo, riguardante i bitcoin. Caso raro (ma non unico) tra i calciatori, l’ormai ex capitano della Juventus è laureato e non una, ma ben due volte. La prima in Economia e Commercio, con 109 su 100, e la seconda, magistrale, in Business Administration, con 110 e lode. Entrambi i suoi “gol” accademici sono stati segnati all’Università degli Studi di Torino, conciliando la formazione con i pressanti impegni calcistici, ma soprattutto con i doveri di padre: “Studiare per me è stato un hobby, è un piacere: non mi pesava, mi teneva allenata la mente facendo altro. Quando è nata mia figlia, ho studiato solo in ritiro, in viaggio e la sera prima delle partite. Ora è molto più semplice, ci sono corsi per studenti-lavoratori. Le università mettono delle lezioni telematiche online proprio per gli sportivi”. Un ragazzo con la testa a posto, anche per merito dei suoi genitori: “Mia mamma mi diceva sempre che se non avessi studiato, non mi avrebbe mandato a giocare a calcio”.

Chiellini e Dzeko (Lapresse)



Una famiglia di successo

Che ci sia un grande merito familiare nei successi di Giorgio è evidente anche dalla biografia degli altri fratelli. Il suo gemello Claudio ha lavorato come suo agente e come osservatori dei tanti giocatori che la Juve ha prestato ad altri club, prima di assumere la sua attuale carica di direttore sportivo del Pisa, che è arrivato terzo nel campionato di serie B e quindi disputerà i play-off, cercando di conquistare la promozione nel massimo campionato. La sorella Silvia, classe 1997, gioca al centro della difesa del Crotone femminile, con una grinta che ricorda molto quella di Giorgio. L’unico dei quattro fratelli che non si occupa di calcio è Giulio, che lavora come Junior product developer per Ermenegildo Zegna.

Chiellini (Lapresse)



Chiellini pronto per entrare nella dirigenza della Juve