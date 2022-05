Al via la prima edizione dell'Innovation for Sustainability Summit 2022

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

L'evento promuove le soluzioni tecnologiche delle aziende italiane

È stata organizzata dallo European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) la prima edizione dell’Innovation for Sustainability Summit, in collaborazione con Business International e Fiera Milano. L'evento, che si sta svolgendo a Roma presso Palazzo Taverna, ha lo scopo principale di promuovere e sostenere le soluzioni tecnologiche presentate da aziende italiane e vede l'innovazione come il mezzo che le organizzazioni possono utilizzare nella strada verso lo sviluppo sostenibile. L'incontro è strutturato in modalità mista: vi è un'area conferenze, un'area esposizione e un'area artisti e i visitatori possono scegliere il proprio percorso liberamente. Inoltre, durante l'evento i partecipanti sono chiamati a votare, tramite un contest, le soluzioni tecnologiche ideate dalle aziende e presentate all'interno dell'area espositiva.

"Il Summit vuole essere proprio un’occasione di scambio tra le più importanti aziende italiane e autorevoli esperti istituzionali in una cornice unica come quella di Palazzo Taverna, un laboratorio dinamico e multidisciplinare che mette insieme, secondo una formula del tutto inusuale, sale seicentesche, innovazioni aziendali tese alla sostenibilità, artisti contemporanei" spiega Carlo Alberto Pratesi, presidente di EIIS.

Andrea Geremicca, Direttore Generale dell'Istituto, ha dichiarato: "In EIIS siamo convinti che l’equilibrio tra crescita economica, ambiente e società sia la sfida da cui dipende il futuro dell’umanità ed è per questo che abbiamo lanciato l’Innovation for Sustaibability Summit: per stimolare le persone, le aziende e le istituzioni a sperimentare, ad andare oltre il presente".