BPER Banca, continua il progetto benefico con FNOPI

BPER Banca, “Uniti oltre le attese” ha pubblicato il bando per il 2022. Si possono presentare le domande fino al 30 settembre

Il Trust “Uniti oltre le attese”, istituito nella scorsa primavera dal Gruppo BPER Banca per supportare le famiglie degli infermieri deceduti a causa del Covid-19 in collaborazione con FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche), ha pubblicato il nuovo bando per l’anno 2022. Il Trust, che ha la qualifica di Onlus, è parte del progetto di più ampio respiro “Uniti oltre le attese”, avviato nella primavera 2020 dal Gruppo BPER Banca, volto a mitigare gli effetti negativi del Covid-19 attraverso uno stanziamento complessivo di oltre 3 milioni di euro, di cui 500.000 conferiti nel Trust.

L’iniziativa, di durata triennale, è indirizzata alle famiglie maggiormente bisognose degli infermieri deceduti a causa del Covid-19, residenti in Italia; questo secondo un riparto che terrà conto di diversi criteri quali ad esempio: composizione del nucleo famigliare, necessità di sostegno psicologico e sanitario, presenza di un contratto di affitto o mutuo, parametrazione sulla base di ISEE. La scadenza per la presentazione della documentazione è fissata al 30 settembre 2022.

Il progetto benefico è realizzato tramite BPER Trust Company, società del Gruppo BPER fondata nel 2012 e specializzata in consulenza non finanziaria per la protezione del patrimonio e la gestione di Trust. Nella sua qualifica di Onlus il Trust gode dei benefici fiscali previsti e può accettare conferimenti anche da parte di terzi, clienti e non della Banca, che vorranno supportare gli attuali o futuri progetti di solidarietà.