Asilo L'Aquila, mamma indagata. La maestra: “Ho visto i bimbi sotto le ruote"

L’Aquila, bimbo morto all'asilo: donna indagata per omicidio stradale

La donna proprietaria dell'auto che ha travolto la recinzione dell'asilo, uccidendo un bimbo di 4 anni e ferendone cinque, è indagata con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. In queste ore è in corso un summit presso la questura dell'Aquila al quale partecipano il Pm Stefano Gallo, titolare dell'inchiesta, il capo della Mobile Danilo Di Laura, e gli altri investigatori. "Stiamo facendo il massimo con il massimo dell'impegno", ha detto Gallo all’Ansa.

La Squadra Mobile e la Procura aquilana puntano a far luce sulla dinamica degli eventi e sulle relative responsabilità. È in corso l'audizione dei testimoni e, per quanto riguarda la donna indagata, esami irrepetibili per i quali è necessaria la presenza dei difensori. È stata ascoltata anche la stessa indagata, che è apparsa molto provata dalla tragedia.

Secondo quanto si è appreso, la donna, mamma di due gemelli che stava andando a riprendere all'asilo, avrebbe parcheggiato la sua automobile, una Passat, lasciando al suo interno il figlio più grande. Fin qui la dinamica sembra chiara: le indagini e gli esami tecnici mirano in particolare a stabilire se l'auto è finita dentro l'asilo per difetti tecnici o se sia stato il minore a disattivare il freno a mano. L'auto è sotto sequestro e si prevedono lunghe indagini.

L’Aquila, bimbo morto all'asilo: è lutto cittadino per la comunità

Lutto cittadino in città. Gli eventi previsti per i prossimi giorni sono stati cancellati e l’Aquila si stringe ai familiari delle vittime. Proprio per questo il Conservatorio A. Casella ha annullato il concerto previsto per oggi pomeriggio.

Sono stabili le condizioni di salute delle due bambine di circa 4 anni vittime dell'incidente, ricoverate da ieri pomeriggio presso la terapia intensiva pediatrica del Gemell,i dove proseguono le cure. Lo rende noto lo stesso ospedale romano.

L’Aquila: bimbo morto all'asilo, la maestra: “Non mi scorderò quelle immagini. Ho visto i bimbi sotto le ruote”

La maestra d’asilo ha così commentato ai microfoni dell’Ansa: "Ho visto alcuni bambini sotto le ruote, questa immagine non la scorderò tanto facilmente".

"Con alcuni bambini abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo", ha aggiunto la maestra. I bambini però hanno la scena chiaramente impressa nella loro mente come afferma una mamma: “Mia figlia mi ha detto di essersi salvata perché in quel momento stava dentro la casetta del giardino”

Giusi Fonzi, zia del piccolo Tommaso, ricorda il bambino sulle pagine del quotidiano regionale Il Centro: “Era il mio piccolo Amore. Una personcina particolare speciale. Forse troppo delicato per questo mondo. Un bambino sensibile, empatico. Un puro, non perché tutti i bambini non lo siano, ma perché lui lo era per davvero".

Leggi anche: