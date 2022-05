L'Aquila: auto finisce nel giardino di un asilo, morto un bimbo di 4 anni

Un'auto sfonda la recinzione di un asilo e investe 5 bambini: uno muore, a soli 4 anni

È morto uno dei cinque bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni, investiti oggi da un'auto penetrato nel giardino della scuola dell’infanzia "1 Maggio" all’Aquila, sfondandone la rete di recinzione e finendo addosso al gruppetto intento nel gioco. L'auto, una Volkswagen Passat di proprietà di una mamma giunta a prendere il figlio, sarebbe stata parcheggiata su una strada in discesa senza aver inserito il freno a mano.

I Vigili dell'Aquila soccorsono i bambini dell'asilo investiti da un'auto



Incidente all'asilo dell'Aquila, il Governatore dell'Abruzzo Marsilio: "Siamo sconvolti"

La notizia dell'incidente, avvenuto poco prima delle 14.30, ha sconvolto i genitori e tutti i presenti all'uscita dei figli dall'asilo. "Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento — ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio —. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione".

"La priorità - ha spiegato una insegnante - è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall'incidente, con l'auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso".

