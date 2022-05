Massolo ad Affari: “Rischiamo un conflitto lungo e che coinvolga altre zone”

Massolo: "Ci vorrà tempo per trovare un accordo"

“Il vero pericolo della guerra in Ucraina? Che Putin decida di allargare il conflitto anche in altre zone calde come Mali, Bosnia Herzegovina, Caucaso”. Giampiero Massolo, appena eletto presidente di Atlantia, è un esperto di geopolitica. Già ambasciatore, è stato a capo del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e Segretario Generale del Ministero degli Esteri. Oggi è anche presidente dell’Ispi, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Parlare con lui, dunque, è l’occasione per avere un quadro preciso della situazione che stiamo vivendo ai confini dell’Europa.

Ambasciatore, viene quasi da chiedere a che punto è la notte…

Bisogna, come sempre, partire dalla situazione sul terreno. Quello che vediamo oggi è che Putin ha ancora delle ambizioni piuttosto forti di consolidamento nel Donbass, per creare la famosa continuità territoriale con la Crimea. Però non basta, perché le sue intenzioni non sono molto chiare su zone come, ad esempio, quelle a ovest che conducono alla Transnistria. Direi che è prematuro azzardare previsione.

E l’Ucraina?

Anche dal loro punto di vista è prematuro capire che cosa succede e che cosa vuole il presidente Zelensky. Ritengono di avere ancora molto da difendere e stanno perfino ipotizzando una controffensiva. Siamo in un momento di attrito in cui parlare di negoziati effettivi è prematuro.

Chi deve parlare per primo? La Nato?

Sono gli ucraini a doverci dire che cosa vogliono fare, che cosa ritengono negoziabile e che cosa invece no. Una volta fatto questo, bisogna anche capire quali sono le volontà di Putin per un eventuale cessate il fuoco. I buoni uffici, ad esempio, della Turchia sembrano essere molto utili. Ma sono, appunto, buoni uffici, che non hanno alcuna valenza pratica.

Che cosa rischiamo?

Che la situazione si cristallizzi a livello negoziale, che nessuno voglia fare la prima mossa e che il conflitto si prolunghi.

Potremmo vedere un coinvolgimento della Nato?

Direi proprio di no: la prima regola d’ingaggio dell’Occidente è che non ci deve essere il confronto diretto. E questa regola continua a essere vigente, dunque questo esclude soluzioni radicali. Mi sembra che al momento il mix tra sanzioni economiche e invio di forniture militari all’Ucraina stia funzionando, perché sembra far pagare a Putin un prezzo piuttosto alto per questa guerra.

Quali sono i rischi più gravi che vede all’orizzonte?

Più che un’escalation di armi, vedo la possibilità di un allargamento del conflitto in scenari ulteriori, come il Mali, la Bosnia Erzegovina, il Caucaso. Sono tutte realtà dove si possono provocare incidenti, riacutizzando tensioni latenti che costringerebbero a spostare l’attenzione occidentale dall’Ucraina, meno probabile un confronto diretto con la Nato e i Paesi attuali che ne fanno parte.

Dicendo “attuali” esclude automaticamente Svezia e Finlandia?

No, ma non bisogna confondere la lotta sul campo con la tattica geopolitica del futuro. L’adesione dei due Paesi nordici alla Nato, rispettabilissima, avviene perché temono un attacco da parte della Russia. Fa parte del gioco futuro e del mondo di domani con cui dovremo confrontarci anche quando il conflitto in Ucraina si sarà chiuso.

Per quanto riguarda le armi, ora si parla di laser impiegati dall’esercito di Mosca: siamo in una nuova fase?

Mah, mi lascia molto tiepido il tentativo di fare differenze tra armi offensive e difensive. L’unica cosa che mi sembra evidente è che si tenta in ogni modo di evitare l’invio di armi a lunga gittata, perché queste potrebbero essere impiegate per arrivare in territorio russo, dando vita a un’escalation che nessuno vuole.

C’è un rischio nucleare, seppur tramite l’impiego di armi “tattiche”?

Partiamo dall’assunto che è vero che si tratta di ordigni a carica molto bassa e a valenza locale. Ma stiamo sempre parlando di armi nucleari. Io penso che nemmeno Putin possa spingersi così in là, perché deve sempre fare un discorso tra costi e benefici e l’impiego di questo tipo di strumenti bellici avrebbe un prezzo altissimo.

