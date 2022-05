Morningstar Awards 2022, a trionfare è Capital Group

Gli scatti d'Affari

Conferiti i riconoscimenti della sedicesima edizione dei Morningstar Awards for Investing Excellence

Si è tenuta ieri a Milano la premiazione ufficiale dei Morningstar Awards for Investing Excellence, che premia le ottime performance annuali di fondi e società ma anche le potenzialità per continuare a servire bene gli investitori in futuro. A trionfare è Capital Group, che ottiene un gran numero di riconoscimenti fra cui miglior società di gestione, seguita da Rebeco, che si è aggiudicata il nuovo premio ESG. Fidelity Italy, Comgest Growth Europe, Capital Group New World, BlueBay Investment Grade Bond e Capital Group Global Allocation hanno avuto la meglio tra i fondi. A presiedere all'evento, svoltosi al Centro Congressi Fondazione Cariplo, Richard Thaler, premio Nobel per l’Economia.

Capital Group non si è aggiudicata un unico premio: è stata infatti vincitrice nella categoria degli Azionari Internazionali con il fondo Capital Group New World, nella categoria Bilanciati con il Capital Group Global Allocation e infine è stata premiata come Migliore Società di Gestione Overall. A Rebeco, invece, è andato il riconoscimento come Migliore Società di Gestione – Investimenti sostenibili, grazie alla forte integrazione delle pratiche ESG all'interno dell'azienda.



Francesco Paganelli, Senior Manager Research Analyst di Morningstar, ha dichiarato: "Questi premi hanno l’obiettivo di mettere in evidenza i fondi e le società di gestione che hanno avuto eccellenti performance per gli investitori e che riteniamo possano continuare a fare bene nel lungo periodo. I vincitori del 2022, nelle categorie obbligazionarie, bilanciate e nelle tre categorie azionarie, sono stati selezionati con cura dai nostri analisti e rappresentano alcuni dei migliori fondi e case di gestione nell’industria del risparmio gestito"