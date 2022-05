RedBird pronto a prendersi il Milan: confermata l'indiscrezione di Affari

RedBird a un passo dal Milan

RedBird pronta a planare sul Milan. Confermata dunque l'indiscrezione di Affaritaliani.it secondo cui il fondo americano, con investimenti nello sport per circa 6 miliardi di dollari - con partecipazioni nel Liverpool, nel Tolosa e in squadre americane di baseball e soccer - sarebbe in pole position per rilevare la squadra milanese dal fondo Elliott. Inizialmente si era detto che l'offerta sarebbe stata più bassa di quella del fondo del Bahrein Investcorp ma interamente corrisposta sotto forma di denaro contante.

Gli emiratini, infatti, avrebbero messo sul piatto 1,2 miliardi, di cui 800 milioni cash e gli altri 400 in azioni. Ora pare che RedBird abbia ulteriormente alzato la posta, arrivando a 1,3 miliardi. E, di fatto, sbaragliando definitivamente la concorrenza di Investcorp. Ora le carte sarebbero già sul tavolo e la due diligence in fase avanzata.

Tra il finale-thirlling del campionato, con la sfida a distanza con l'Inter per lo scudetto, e quanto sta avvenendo a livello societario, difficilmente i tifosi rossoneri dimenticheranno queste giornate!

