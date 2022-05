Air France-KLM, firmata partnership commerciale strategica di 10 anni

Gli scatti d'Affari

Air France-KLM firma un accordo con il gruppo CMA CGN

Un accordo commerciale quello tra il Gruppo Air France-KLM e CMA CGM, due importanti esponenti nel settore dei trasporti e della logistica. La partnership strategica a lungo termine nel trasporto aereo di merci globale sarà di durata decennale e ha il fine di vendere congiuntamente la capacità di trasporto aereo di merci dei due Gruppi, fornendo ai clienti più opzioni per le loro esigenze di trasporto. Infatti, le due parti combineranno le loro reti cargo complementari, la piena capacità di carico e i servizi dedicati al fine di costruire un'offerta ancora più competitiva grazie al know-how senza rivali e all'impronta globale di Air France-KLM e CMA CGM. Inoltre, il Gruppo CMA CGM diventerà azionista di riferimento del Gruppo Air France-KLM. I due attori globali hanno in comune l'ambizione di aumentare la sostenibilità e a tal proposito si sono entrambi impegnati nel Net Zero Carbon entro il 2050.

Rodolphe Saadé, Presidente e CEO del Gruppo CMA CGM, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto di questa partnership strategica con Air France-KLM. Ci consente di accelerare in modo significativo lo sviluppo della nostra divisione aerea, CMA CGM Air Cargo, che è stata creata appena più di un anno fa e per posizionare le nostre due società tra i principali attori mondiali nel trasporto aereo di merci. Questa partnership è pienamente in linea con la strategia di CMA CGM e la sua ambizione di diventare un leader nella logistica integrata, a vantaggio dei suoi clienti. Attraverso la nostra partecipazione nella società, Air France-KLM potrà contare su di noi per supportare il suo sviluppo futuro”.

“Questa partnership strategica sfrutta le competenze, le competenze e le attività complementari di Air France-KLM e CMA CGM. Si tratta di un passo fondamentale che rafforzerà ed amplierà significativamente la posizione del Gruppo nel settore del trasporto aereo di merci. Sono anche estremamente lieto che questa partnership commerciale con CMA CGM abbia portato alla loro decisione di investire direttamente nel Gruppo Air France-KLM, dimostrando una forte testimonianza della loro fiducia nel futuro successo del nostro Gruppo” ha commentato Benjamin Smith, CEO del gruppo Air France-KLM.