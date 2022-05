Giletti: "Alessandra Moretti è ancora innamorata di me". E lei lo denuncia

Massimo Giletti vs Alessandra Moretti, la piddina risponde al conduttore: "Io ancora innamorata di te? Ti denuncio"

“Alessandra Moretti è ancora innamorata di me”. Dopo aver detto queste parole, Massimo Giletti mai si sarebbe aspettato una reazione simile. Ebbene, oggi, domenica 22 maggio, “mister Non è l’Arena”, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera sulla sua vita privata. Il conduttore ha parlato un po’ di tutto: dall’infanzia ai primi ingressi nel mondo del lavoro, fino ad arrivare ai suoi vecchi amori.

E il conduttore, come è noto, ebbe una storia con l'esponente del Pd Alessandra Moretti. Non sembrerebbe, comunque, che ciò che ha rivelato Giletti sia vero. Già, perché la “piddina” ha deciso di denunciarlo. E lo ha dichiarato con una nota ufficiale.

"In merito all'intervista rilasciata oggi da Massimo Giletti sul Corriere, smentisco ogni affermazione riportata. Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia”, tuona la Moretti. Questa la breve, ma chiarissima, nota dell'europarlamentare del Pd. Si attendono eventuali controrepliche di Giletti...

