Sondaggio elezioni, Letta fa il miracolo? Il Pd perde comunque. I risultati

Il Pd si conferma la prima forza del Paese, ma in calo, seguito da Fratelli d'Italia in forte crescita

Brutte notizie per Enrico Letta e il Partito Democratico. Anche se il segretario dei Dem riuscisse nel miracolo, impresa quasi impossibile, di mettere insieme alle prossime elezioni politiche, nel cosiddetto campo largo, Movimento 5 Stelle, sinistra, Calenda e Renzi tutto ciò non sarebbe sufficiente per vincere. E' quanto emerge dal sondaggio con le nuove intenzioni di voto realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Il Centrodestra unito vale il 48,9% mentre una supercoalizione di Centrosinistra arriva al 48,7%. Una situazione di quasi parità con altri partiti al 2,4%. Il Pd si conferma la prima forza del Paese, ma in calo, seguito da Fratelli d'Italia in forte crescita. Terza la Lega, poi i 5 Stelle e Forza Italia tutti in lieve flessione.