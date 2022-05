Tensioni Salvini-Giorgetti? Il leader leghista: tentativo creare liti inutile

Salvini, nella Lega giocatori diversi ma obiettivi comuni

"La Lega e' una grande squadra, che ha vinto e vincera' ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile. In una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti: i piu' immediati e urgenti fermare la guerra e le armi, superare l'indegna censura mediatica che nasconde i referendum sulla giustizia del 12 giugno, eleggere tanti nuovi sindaci oltre agli 800 gia' al lavoro, difendere lavoro, casa e risparmi degli italiani". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini in un messaggio inviato nelle chat del partito.

"Sono delle proposte suggestive, però bisogna muoversi di concerto col governo. Sono questioni di portata mondiale, quindi ciascuno deve dare il suo contributo, ma all'interno di percorsi che sono molto molto complicati". Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aveva risposto a chi gli chiedeva un commento sul proposito di Salvini di andare in Russia.

Ucraina: Fontana, Salvini a Mosca? Gesto di grande generosità

L'annuncio di un possibile viaggio di Matteo Salvini a Mosca? "Credo che sia dovuto alla grande generosita' di Matteo Salvini, che in questo momento soffre per questa guerra. Non puo' accettare una tale sofferenza umana da parte di tanta gente, per cui ha dato la propria disponibilita' a partire, nel caso in cui il suo intervento potesse essere utile". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Rainews24. "Credo che sia un gesto di grande generosita' e in un momento cosi' drammatico qualunque risorse debba essere valutata ed eventualmente utilizzata", ha concluso il governatore.

