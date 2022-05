Renzi: ""Il Mostro" primo per vendite. Ma sui giornali congiura del silenzio"

L'ex premier: "Vi prego, parlate di ciò che è successo"





"Sorpresa! "Il Mostro" è stato la settimana scorsa il libro più venduto in Italia. Primo nella classifica generale, non nella saggistica. Non mi era mai successo prima, pur avendo scritto diversi altri libri. Voglio dirvi grazie, certo, e lo faccio volentieri. Ma devo anche condividere un pensiero: se anziché Matteo Renzi, il protagonista si fosse chiamato Mario Rossi, sarebbe scoppiato uno scandalo clamoroso". L'ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, nella sua enews, rivendica il successo di vendite (primo posto nelle classifiche nazionali) del suo ultimo libro "Il Mostro" e attacca lo scarso risalto che viene dato dai media e in generale sul sistema della comunicazione. "Per il momento i giornali registrano il buon risultato in termini di vendite ma non discutono del merito, dei contenuti, dei fatti che sono dettagliatamente descritti ne 'Il Mostro'".

"Delle due l'una: o mi sono inventato tutto, e allora ditemi dove sono le falsità contenute nel libro visto che sono pronto a qualsiasi dibattito; oppure è tutto vero ed è uno scandalo restare in silenzio. E allora lancio un appello ai commentatori e agli editorialisti: togliete il nome 'Renzi' e sostituitelo con un cognome a caso. Ma, vi prego, parlate di ciò che è successo: parlate, parlate, parlate. Perché un Paese che consente quello che ho descritto è un Paese che non funziona come dovrebbe. E non può vincere la congiura del silenzio".

Congiura del silenzio, parole pesanti. Pesantissime. Un attacco frontale ai principali giornali e alle televisioni. Però Renzi non si ferma, tira dritto. Domani, martedi 31 maggio alle ore 20.30 il leader di Italia Viva presenterà il “Il mostro”, edito da PIemme e al primo posto nella classifica delle vendite, al Toproof del Cubo in via Spezia, 90, a Parma.





