Scoppia l'attrazione tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, a cena insieme a Roma

Giletti e Goggia, coppia a sorpresa

Rivelazione nella notte a Roma, è nata una nuova coppia inaspettata: Massimo Giletti, il noto giornalista ritenuto da molti un latin lover e la sciatrice medaglia d'argento nella discesa libera Sofia Goggia, di prassi molto riservata.

Massimo Giletti e Sofia Goggia



A rivelarlo alcuni scatti della rivista Diva e Donna, nei quali si vede Giletti cingerle le spalle con il braccio. La testata ricorda come i due personaggi pubblici non si siano mai esposti in merito alle proprie relazioni amorose: lei dichiarandosi single e concentrata sullo sport, lui ammettendo l'amore per una donna che dura da dieci anni, ma senza mai rivelarne l'identità.

Da parte dei due, solo l'ammissione di una affettuosa amicizia. Ma niente di più, almeno per il momento.

Leggi anche: