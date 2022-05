Berruti, saltano le nozze con la Boschi: clamoroso, film a luci rosse pesante

Giulio Berruti-Maria Elena Boschi, salta il matrimonio per colpa delle scene a luci rosse girate da lui in un film polacco

Il progetto matrimonio tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è saltato. È la bomba che lancia il settimanale "Diva e donna" in uscita il prossimo 31 maggio 2022. "Maria Elena Boschi travolta dallo scandalo per il film a luci rosse del fidanzato Giulio Berruti. Le foto hard che fanno saltare le nozze", è il titolo della rivista con in copertina scene molto spinte del bel Giulio Berruti.

Il trailer del film Girls to buy

Vengono dunque confermate, a quanto pare, le voci di un paio di settimane fa riportate da affaritaliani.it con cui si descriveva una Boschi parecchio infastidita, per non dire, inc....ta nera per le scene troppo "spinte" recitate dal suo compagno nel film Girls to buy. La coppia è insieme dal 2020, i due hanno cercato per un po' di tenere fuori dai riflettori la loro storia, poi, appena venuti allo scoperto inevitabilmente, sono stati spesso oggetto di paparazzate e numerosi rumors.

La copertina del film "Girls to buy"



Oggi, a far parlare dei due ci sono le scene piuttosto esplicite, dove si vede un performante Berruti che s'intrattiene senza veli, tra letto, pareti, moquette e superfici varie, con una collega nuda e disinvolta. Quel che balza all'occhio è che tra i due s'intuisce una notevole sintonia. La partner in questione è l'attrice Paulina Galazka, 32 anni, il film è il polacco Dziewczyny z Dubaju, cui titolo internazionale è Girls to buy. In teoria è una specie di 50 sfumature ma decisamente più spinto.

L'intervista a Giulio Berruti su Girls To Buy

LEGGI ANCHE: