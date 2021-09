Boschi-Berruti, dopo i baci da bollino rosso problemi col parrucchiere

Maria Elena Boschi, non molto tempo è passato dagli scatti di fine estate a mare con Giulio Berruti che li hanno immortalati innamoratissimi a Ponza

I primi giorni di settembre la coppia era stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti intimi, scambiarsi baci che nulla lasciavano all'immaginazione. Gli scatti sono stati definiti i più spinti "che si erano mai visti" di Maria Elena Boschi. C'è un Berruti in costume azzurro che ricopre Boschi di innumerevoli baci, e in bella vista... sembra incurante di eventuali appostamenti di fotografi a caccia di scatti.

Nessun dubbio quindi sulla passione che lega la coppia, che ora però torna sotto i riflettori per un inghippo di hairstyle. Dago lancia l'Sos: "Qualcuno dica a Boschi che il suo parrucchiere le ha preferito Antonella Mosetti. Pare che il di lei fidanzato Giulio Berruti sia corso ai ripari chiamando Federico Fashion style!". E conclude: "La toppa peggio del buco!"

Che l'amore scorre a gonfie vele tra i due lo avevano confermato anche le parole della renziana che, ospite da Verissimo, confessava di pensare a mettere su famiglia con lui: “Accanto a Giulio viene naturale pensarci, anche a lui piace l’idea…”.