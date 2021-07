Selvaggia Lucarelli "blasta" Maria Elena Boschi per il post su Giulio Berruti

Selvaggia Lucarelli “blasta” Maria Elena Boschi, prendendola in giro per un suo commento social sotto la foto del fidanzato Giulio Berruti

La coppia formata dal prestante attore, 36 anni, e dalla deputata di Italia Viva, 40 anni, pare funzionare alla grande e lei lo comunica al mondo commentando un selfie del suo aitante fidanzato.

Sotto la foto che mette in mostra i muscoli scolpiti di Giulio Berruti, Maria Elena Boschi pubblica un commento formato dall’aggettivo “mio” e dall’emoticon del cuore, per dire “amore mio” con la slang dei giovani digitali.

Selvaggia Lucarelli, sempre attenta e puntuta nel commentare queste cose, riprende lo scambio su Twitter osservando: "Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza".

Non paga, Selvaggia Lucarelli posta anche un altro scambio di Maria Elena Boschi, dicendo che in questo la parlamentare “scoatta”. Cosa è successo? Al commento di un’utente del Web che scrive “Se devi dire che ti appartiene, è perché in realtà non lo è”, l’esponente di IV risponde: “Te piacerebbe”.