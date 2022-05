Guerra Ucraina, il risveglio di Germania e Giappone: corsa agli armamenti

Il risveglio armato di Germania e Giappone dopo la guerra in Ucraina

Sono state alleate nella seconda guerra mondiale, quell'asse che fece tremare gli alleati fino alla sconfitta dei nazisti e alle bombe atomiche degli Stati Uniti a Hiroshima e Nagakasi. Per tutti gli scorsi decenni sono state invece le "belle addormentate" della geopolitica mondiale, ex grandi potenze che hanno appaltato a partner e alleati le velleità strategiche per concentrarsi su aspetti economici e commerciali. La guerra in Ucraina però le sta risvegliando. Stiamo parlando di Germania e Giappone.

La Germania ha accettato di cambiare la sua costituzione per consentire un fondo speciale di difesa basato sul credito di 100 miliardi di euro (107,35 miliardi di dollari) proposto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha annunciato il ministero delle Finanze tedesco. L'opposizione di centro-destra e la coalizione di governo tedesca con i socialdemocratici di centro-sinistra (SPD), i verdi e i liberi democratici (FDP), favorevoli alle imprese, hanno dichiarato di aver raggiunto la maggioranza di due terzi necessaria per esentare il fondo di difesa da un freno costituzionale al debito.

Secondo i media tedeschi, i negoziati sono stati condotti dal leader dell'FDP Christian Lindner, dal ministro della Difesa dell'SPD Christine Lambrecht, dalla leader dei Verdi Annalena Baerbock e dal vice capogruppo dell'opposizione Mathias Middelberg. Il denaro sarà utilizzato in diversi anni per aumentare il bilancio regolare della Germania per la difesa, che ammonta a circa 50 miliardi di euro, e consentire al Paese di raggiungere l'obiettivo della NATO di spendere ogni anno il 2% del suo prodotto economico per la difesa.

Una mossa storica che mette fine a una lunga strategia difensiva di basso profilo che aveva creato anche diversi problemi con gli Stati Uniti sempre impegnati a richiedere un netto aumento delle spese difensive dei partner dell'Alleanza Atlantica e in particolare della locomotiva tedesca. La Germania torna dunque a pensare in modo difensivo e a spendere di conseguenza. Nel mirino di Berlino c'è una Russia espansionista sul fianco orientale dell'Europa.

Il Giappone si arma e arma anche i paesi dell'Asia che temono la Cina

Ancora di più lo fa il Giappone, minacciato sia dalla Russia sia soprattutto dalla Cina, come dimostrato dal recente pattugliamento congiunto di forze aeree russe e cinesi nello spazio aereo nipponico. Il governo giapponese, come riporta Nikkei Asia, intende autorizzare l'esportazione di jet da combattimento, missili e altre armi verso 12 Paesi, tra cui l'India, l'Australia e alcune nazioni europee e del Sud-Est asiatico. Le modifiche normative per consentire le esportazioni potrebbero arrivare entro il prossimo marzo.

Il governo mira a rafforzare la deterrenza contro la Cina cooperando con i Paesi che hanno firmato accordi di sicurezza individuali con Tokyo. Questi Paesi includono Vietnam, Thailandia, Indonesia, Malesia, Filippine, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Nel 2014, il Giappone ha stabilito un principio relativo ai trasferimenti di attrezzature per la difesa e ha alleggerito le norme che ne vietavano l'esportazione. Tuttavia, continua a vietare le esportazioni di armi letali.

Il principio stabilisce che le esportazioni verso i Paesi che non sviluppano armi congiuntamente con il Giappone sono limitate alle attrezzature per missioni di soccorso, trasporto, allarme, sorveglianza e sminamento. Tuttavia, l'alleggerimento sarà incluso nella politica di gestione e riforma economica e fiscale del governo, che sarà finalizzata a giugno. I principi saranno rivisti dopo la formulazione della Strategia di sicurezza nazionale, prevista per la fine di quest'anno.

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio, il contesto di sicurezza dell'Asia è diventato sempre più difficile. I funzionari governativi sperano che la diffusione di attrezzature di produzione giapponese nei Paesi vicini approfondisca la cooperazione in materia di sicurezza con i Paesi che condividono la stessa idea. Come il Giappone, anche l'Australia, l'India e alcune nazioni del sud-est asiatico temono l'espansione della Cina. Il Giappone intende rafforzare i legami con questi Paesi offrendo loro armi che consentano loro di assumere una posizione difensiva più forte.

Tokyo ha esportato un radar di segnalazione e controllo nelle Filippine, nell'ambito dell'unico contratto di esportazione per la difesa stipulato dal 2014, quando il governo ha alleggerito le norme che vietavano tali vendite. Senza misure che promuovano le esportazioni, l'industria della difesa giapponese, in fase di contrazione, potrebbe avere difficoltà a procurarsi i componenti per gli armamenti.

Le due belle addormentate si sono risvegliate.

