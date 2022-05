Monza in Serie A vale 400mila voti per Forza Italia. Berlusconi torna Re Mida

Berlusconi e il Monza in A: un nuovo rilancio politico per Silvio che torna all'epoca gloriosa del Milan



A cura di Alessandro Amadori



Come ben sanno gli appassionati di calcio, Silvio Berlusconi è stato per 31 anni alla presidenza del Milan, con cinque Champions League vinte e l’introduzione di una vera e propria rivoluzione culturale nella gestione delle squadre di calcio. Oggi, Berlusconi festeggia, a ottantacinque anni, un altro importante traguardo: è riuscito, in quattro anni, a portare una squadra che militava nella serie C (il Monza), per la prima volta nella sua storia, in serie A.



Così l’anno prossimo avrà modo di assistere a un altro derby, oltre a quello con l’Inter: una sfida ambrosiano-brianzola fra Milan e Monza. Oltre ai complimenti al presidente Berlusconi, per un altro successo che, nel 2018, appariva tutt’altro che scontato, una domanda sorge spontanea: che impatto può avere, questa conquista sportiva, sul rilancio dello stesso Berlusconi come leader politico?

Il ragionamento che si può fare è questo. All’epoca, stime demoscopiche indicavano nel 5% circa l’effetto elettorale aggiuntivo, imputabile ai successi sportivi di Berlusconi col Milan. Nella situazione attuale, considerando il bacino di tifo del Monza, un effetto “simpatia” riguardante anche la popolazione milanista, e un più generale effetto di tonificazione d’immagine dovuto alla riconferma dell’archetipo di Re Mida applicabile a Berlusconi (“tutto quello in cui si cimenta, prima o poi diventa un successo”), possiamo azzardare una stima dell’1% e di 400.000 voti circa, come guadagno elettorale aggiuntivo.

Può sembrare poco, ma in realtà non lo è. Se la comunicazione di Silvio Berlusconi saprà capitalizzare su questo piccolo “salto quantico”, di qui al giorno delle elezioni la crescita potrebbe essere anche maggiore.

