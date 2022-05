Salvini e la Comunione della figlia Mirta, famiglia allargata presente - FOTO

Salvini alla comunione della figlia Mirta con la famiglia allargata

Il leader della Lega ha messo da parte per un giorno i suoi impegni politici, per dedicarsi completamente alla figlia Mirta, avuta dall'ex compagna Giulia Martinelli, in occsione della celebrazione della Prima Comunione della bambina di nove anni. Con lui anche Francesca Verdini, l'attuale compagna a cui è legato al 2019.

A seguire da vicino l'attesa giornata, la rivista Diva e Donna che ha raccontato e fotografato i momenti salienti dell'evento: Mirta con il suo vestitino bianco abbracciata dal papà e circondata dall'affetto di parenti e amici.

Matteo Salvini e Francesca Verdini alla Prima Comunione della figlia Mirta



Si è notata la spontaneità nel rapporto tra la bambina e la Verdini con la quale è stata ritratta seduta al tavolo chiaccherando amabilmente. Una famiglia allargata che sembra funzionare anche perché dopo una breve frequentazione Salvini e la figli del politico Denis Verdini sono subito andati a convivere.

Presente alla cerimonia della sorellina anche Federico, l'altro figlio 19enne di Salvini avuto da un precedente matrimonio.

Leggi anche: