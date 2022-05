"Salvini in Russia? Parliamo di cose serie...". Gelo di FdI. Esclusivo

In Fratelli d'Italia derubricano l'idea di Salvini come una colossale gaffe



Stupore. E' la sensazione principale che serpeggia tra deputati e senatori di Fratelli d'Italia per la vicenda, quasi comica, del presunto viaggio - poi bloccato da Palazzo Chigi e dal Quirinale - di Matteo Salvini in Russia. Pochissima voglia di commentare, anzi nessuna. La risposta principale che si ottiene parlando con gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni è sempre la stessa: "Per favore, parliamo di cose serie. Ci sono tanti problemi, non abbiamo tempo da perdere". In FdI, in sostanza, derubricano la sola idea di andare a Mosca come una colossale gaffe, un errore da matita rossa (sottolineato quattro volte) e, appunto, stupore. L'Italia sta fornendo armi all'Ucraina, nell'ambito degli accordi con l'Unione europea e con la Nato, e un senatore leader di partito con un'iniziativa del tutto personale, che nemmeno nel suo partito conoscevano, prepara un viaggio per incontrare le autorità del Paese aggressore.



"A nome di chi? Per conto di chi? Per fare che cosa?", si chiede un deputato di FdI. Insomma, un pasticcio, anche di comunicazione. Ma il commento principale resta..."nessun commento, non merita commenti". Non solo. In Fratelli d'Italia sono anche convinti che gli elettori non dimenticano e quest'ennesima gaffe salviniana porterà probabilmente conseguenze anche nelle urne alle prossime elezioni politiche. Meloni tiene il punto, parla quotidianamente di cose concrete, come ad esempio l'abolizione dell'"inutile e dannoso" reddito di cittadinanza (votato dalla Lega quando era al governo con il Movimento 5 Stelle) e lascia le polemiche, le gaffe e gli scivoloni clamorosi (addirittura internazionali nel bel mezzo di una guerra) ad altri. Appunto, "parliamo di cose serie...".

