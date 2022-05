Isola dei Famosi 2022: ecco quanto guadagnano i concorrenti

Isola dei Famosi 2022 tutti i guadagni dei concorrenti rimasti

Il reality dei naufraghi vip, l'Isola dei Famosi 2022 è destinato a durare ancora un altro mese, la finale è attesa per la serata del 27 giugno. Così, ai partecipanti che hanno iniziato quest'avventura all'inizio e resistono alla fame, alle prove del fuoco, ai terribili mosquito e alle liti furibonde per un chicco di riso, la produzione ha deciso di premiarli aumentando o raddoppiando il cachet.

Infondo resistere ancora un altro mese in Honduras non sarà così tremendo per alcuni che saranno, nomination a parte, pagati a peso d'oro visti i tempi.

Tutti i compensi dei naufraghi rimasti a settimana

Facciamo due conti, sembrerebbe che Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, incasserà 6mila euro a settimana, il doppio. Nicolas Vaporidis sale da 5mila euro a 10mila a settimana. Carmen Di Pietro e Lory Del Santo percepiranno 14mila euro a settimana invece dei 7mila precedenti. Aggiungiamo Roger Balduino si porterà a casa 8mila euro alla settimana invece di 2mila. A partire dai prossimi giorni metteranno piede in Honduras Soleil Sorge e Vera Gemma, ancora non si conoscono i compensi, ma si possono già immaginare. Sì, è il caso di scrivere ricchi e affamati.

Leggi anche: