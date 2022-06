SEA, inaugurata la mostra "Milano, appunti visivi" a Malpensa

SEA, al Photo Square di Malpensa si celebra la ripartenza di Milano

È stata inaugurata oggi la mostra fotografica “Milano, appunti visivi tra passato e presente" voluta da SEA Aeroporti di Milano per celebrare la città attraverso la memoria del suo passato e la ripartenza presente, dopo anni di difficoltà e chiusure. Una città storica e moderna, vista attraverso lo sguardo inedito dei fotografi Virgilio Carnisio, Claudio Manenti, Luciano Montemurro, Roberto Longoni, Roberto Venegoni, Giuliano Leone, Claudio Argentiero, Mirko Ceriotti e Mario Vidor, che portano la loro personalissima visione all'interno dell'esposizione fotografica. La commistione fra passato e presente viene ulteriormente evocata dall'unione di opere a colori e in bianco e nero, che propongono non soltanto le famose bellezze della metropoli ma ne fotografano anche le zone periferiche e sconosciute.

L'evento odierno, tenutosi presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1 ha visto la presenza e l'intervento, fra gli altri, di Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano, Claudio Argentiero, Presidente A.F.I. Archivio Fotografico Italiano e Manuela Maffioli, Vicesindaco di Busto Arsizio, intervistati da Affaritaliani.it. La mostra si trova nello spazio dedicato alla fotografia, PhotoSquare, collocato nell’atrio della Stazione ferroviaria presso l’ingresso dello Sheraton ed è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Busto Arsizio.

L'intervista di Affaritaliani.it ad Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano

A margine dell'intervista, il Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano Alessandro Fidato ha raccontato la nascita del progetto fotografico e le sue peculiarità, spiegando come all'interno dello spazio espositivo in realtà convivano due mostre, una all'interno con foto evocative in bianco e nero e una all'esterno con immagini a colori che propongono contrasti particolari. Inoltre, Fidato ha espresso la sua soddidfazione nel presentare una mostra che vuole celebrare la ripartenza della città di Milano (dopo lo stop dovuto alla pandemia, di cui inevitabilmente ha risentito anche l'aereoporto) legata anche a un evento importante come il Salone del Mobile.

"È una mostra collettiva, molto particolare perché troviamo l'unione di fotografie in bianco e nero e a colori, che si presentano perfettamente all'interno di un'installazione come questa. Le opere hanno un arco temporale ampio, dagli anni '60 ai tempi più recenti. Finalmente martedì 8 giugno a Milano riparte il Salone del Mobile dopo praticamente tre anni. Volevamo celebrare questa Design Week con una mostra dedicata a Milano che ognuno dei nostri passeggeri potrà visitare poco prima della partenza o mentre aspettano un arrivo" ha dichiarato Fidato.

L'intervista di Affaritaliani.it a Claudio Argentiero, Presidente A.F.I. e a Manuela Maffioli, Vicesindaco di Busto Arsizio

Molte delle fotografie protagoniste della mostra arrivano dall'Archivio Fotografico Italiano, di cui Claudio Argentiero è Presidente. La collaborazione fra SEA e A.F.I. vuole promuovere non soltanto il territorio ma anche l'arte e la fotografia d'autore, in un luogo che, secondo Argentiero, è un ricco crocevia.

"A parlare prevalentemente è l'architettura, che ci racconta dell'uomo, delle vicende milanesi che hanno contribuito all'espansione della città pur mantenendo una sua identità. Vogliamo offrire questa panoramica al viaggiatore, per scoprire una Milano insolita fra le linee del paesaggio urbano. I viaggiatori che transitano in aeroporto hanno la possibilità di apprezzare l'arte visiva che proponiamo" commenta Argentiero.

A riprendere il tema della centralità dell'uomo all'interno dell'esposizione fotografica è Manuela Maffioli, Vicesindaco di Busto Arsizio e assessore alla Cultura della Città, che ha ricordato come i luoghi rappresentati nelle opere "non esisterebbero senza gli uomini che li animano, li vivono e li trasformano", tema che ha una valenza ancora maggiore all'interno dell'aeroporto di Malpensa. La mostra inaugurata oggi è, secondo Maffioli, un continuum ideale del Festival Fotografico Europeo, che ha visto Busto Arsizio protagonista con 10 mostre.

"La città di Busto Arsizio è particolarmente legata all'aereoporto di Malpensa, perchè fu proprio da un'intuizione dei nostri imprenditori e dalla loro capacità imprenditoriale ed economica che nacque l'aeroporto. Avere spazi di cultura in un luogo internazionale come questo, una piazza della cultura gestita dal F.A.I. di Busto Arsizio, è un prestigio, sintomo di una vocazione territoriale che si esprime attraverso l'arte e la cultura" conclude Maffioli.