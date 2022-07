A Milano se fai una casa a prezzi calmierati, paghi l'area 1 euro

Realizzare nuove abitazioni a costo accessibile e convenzionato, in affitto e in vendita, per dare ai cittadini milanesi nuove opportunità abitative a prezzi calmierati. Con questo intento il Comune di Milano ha pubblicato le schede dei sei siti per cui sono attese manifestazioni d'interesse nell'ambito di Reinventing Home, la terza edizione di Reinventing Cities focalizzata sul tema dell'abitare. Sono sei le aree (Abbiategrasso, Bovisasca, Certosa, Martesana, Pitagora, Zama-Salomone) che partecipano al bando internazionale promosso da C40 che prevede la concessione del diritto di superficie per siti dismessi o degradati da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza.

Il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è pari a 1 euro per l'insediamento di Ers in locazione

Il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è pari a 1 euro per l'insediamento di Ers in locazione, Erp e servizi d'interesse pubblico e generale; qualora le proposte prevedano l'insediamento di funzioni urbane libere, il valore minimo del diritto di superficie da corrispondere è quello riportato nella deliberazione del Consiglio comunale di Milano del 10 febbraio 1997 (aggiornato annualmente). La percentuale di superficie lorda destinata a funzioni urbane libere dovrà essere pari a massimo 50% e la superficie lorda convenzionale di edilizia residenziale sociale in locazione a minimo 50%.

Maran: "Abbiamo deciso di continuare a promuovere l'housing sociale"

"Abbiamo deciso di continuare a promuovere l'housing sociale e la realizzazione di nuovi appartamenti a cifre accessibili per tutti i milanesi attraverso la scelta di mettere queste 6 aree a bando a 1 euro per chi deciderà di presentare progetti che vadano in questa direzione", ha commentato in una nota l'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. L'obiettivo, per quanto riguarda gli immobili in locazione, è quello di ottenere trilocali da 500 euro al mese di canone.