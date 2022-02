A Milano un weekend tra cultura giapponese e musica indie

Weekend a Milano: arte e musica, cosa fare

Al via un nuovo weekend a Milano. Un fine settimana in cui arte e musica tornano protagoniste. Da un lato la cultura del Sol Levante attende i visitatori negli spazi del Tenoha Milano e dall’altro la musica riconquista il palco con il cantautore indie Giorgio Poi che si esibirà questa sera al Teatro Dal Verme.

Milano, alla scoperta delle Botteghe di Tokyo

Le Botteghe di Tokyo di Mateusz Urbanowicz diventano reali nella mostra Botteghe di Tokyo – The Exhibition, che fino al 27 marzo occupa gli spazi del Tenoha Milano e permette a tutti di passeggiare tra le strade della capitale nipponica, alla scoperta di questi antichi negozi tanto cari all’autore. Edito da L’ippocampo edizioni e pubblicato nel 2021, il libro di Urbanowicz è ricco di acquerelli con cui l’illustratore disegna angoli di Tokyo dimenticati, simbolo di storie e tradizioni spesso ignote ai turisti.

Ed è proprio per suscitare il senso di scoperta e di esplorazione tra i meno avvezzi alla cultura giapponese che nasce anche l’idea della mostra (visitabile gratuitamente): un viaggio immersivo in cui le opere di Urbanowicz si possono vedere e toccare, ma soprattutto comprendere. La direzione creativa è affidata all’interior design Laura Micalizzi che ha definito l’allestimento di oltre 1.100 metri quadrati un “lavoro mastodontico”. «Ero lì tutti i giorni e ora è difficile capire l’effetto che fa sulla gente», commenta l’interior designer spiegando la genesi della mostra e come abbia lavorato insieme ad un appassionato team per ricreare quella che appare come una passeggiata tra le vie segrete di Tokyo, pur restando nel centro di Milano.

Giorgio Poi live al Dal Verme venerdì 18 febbraio

Dopo la data zero di Pesaro, Giorgio Poi porta il suo ultimo lavoro - Gommapiuma - dal vivo venerdì 18 febbraio a Milano nella splendida cornice del Teatro dal Verme. Un live che ha il sapore della ripartenza. «Per chi suona in Italia o viene a suonare qui, Milano è una delle tappe più importanti – racconta l’artista -. Sicuramente rappresenta un peso. Poi, dopo questo lungo stop ai concerti, in realtà è tutto diverso. C’è talmente tanta foga di tornare a suonare e voglia di farlo, che l’attesa per noi è enorme». Giorgio Poi non sarà solo sul palco: ad accompagnarlo il suo fedele sax protagonista in molti brani del suo ultimo album. «Sì, ho deciso di fare questa pazzia. Non sono un grande sassofonista, ho studiato il sax da adolescente e poi l’ho accantonato – ha concluso -. È uno strumento delicato. Quindi mi sono caricato sulle spalle, in realtà, un sacco di lavoro in più. Ma penso che valga la pena perché dà un colore in più al concerto, lo faccio volentieri».

L’appuntamento è per venerdì 18 febbraio alle 21 al Teatro Dal Verme di Milano in via San Giovanni sul Muro 2.