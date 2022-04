A Milano 3893 arresti nel 2021, più di 10 persone al giorno

Milano, 3893 arresti nel 2021

Nel 2021 a Milano la Polizia di Stato ha arrestato in media piu' di dieci persone al giorno. Lo ha detto il questore Giuseppe Petronzi illustrando i dati sull'attivita' della polizia alla vigilia delle celebrazioni per il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. "Non abbiamo accusato colpi negativi dai due anni di sospensione" dovuti alla pandemia con "una curva tendenziale" sull'andamento della criminalita' "che va al ribasso", ha aggiunto Petronzi.

L'anno scorso nel capoluogo lombardo sono stati 3.803 gli arresti complessivi effettuati dal personale dei diversi uffici di via Fatebenefratelli (+12.38% rispetto al 2020, -3,38% rispetto al 2019). Di questi il 60% ha riguardato cittadini stranieri. Il questore ha poi evidenziato il dato delle persone controllate che l'anno scorso si e' attestato a 1.062.365. "Non abbiamo mai abbassato i nostri indici di performance esterni - ha spiegato -. L'obiettivo e' riuscire a fare percepire ai cittadini la nostra presenza sul territorio con un'attivita' di maggiore controllo".

