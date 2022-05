A Mind la nuova sede e le attività di formazione e ricerca di Valore Italia

Milano - Valore Italia Centro Internazionale di Formazione e Ricerca per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale entra nell’ecosistema di MIND Milano Innovation district. Grazie all’accordo siglato con Lendlease, Gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, Valore Italia e le attività di formazione e ricerca avranno sede a MIND in uno spazio di oltre 4000mq presso il MIND Village, l’area di MIND in cui sono stati riconvertiti gli edifici di Expo 2015 in ottica di economia circolare. Gli spazi di Valore Italia saranno un hub in cui far convergere sinergie e collaborazioni con realtà presenti sul territorio della città di Milano e in MIND, contribuendo ad arricchire l’ecosistema del distretto dell’innovazione di cui fanno già parte Astrazeneca, che ha inaugurato recentemente la sede, Illumina, Rold, Bio4dreams, Esselunga e a cui si aggiungerà nel 2024 E.ON con oltre 4000mq nell’area ancora in fase di sviluppo del West Gate. Nella sede di Valore Italia in MIND avrà spazio la sede centrale della storica Scuola di Restauro di Botticino, una delle realtà accademiche più prestigiose d’Italia. Nata nel 1974, tra le prima in Italia, vedrà in questo nuovo distretto i luoghi in cui si svolgeranno le lezioni, i workshop, i focus group e i laboratori di restauro. Il trasferimento della Scuola da Botticino a Milano è occasione di aggiornamento tecnologico dei luoghi in cui si svolgeranno tanto le lezioni frontali quanto quelle laboratoriali. Andrea Ruckstuhl Director Emea di Lendlease commentando la partnerhsip siglata ha affermato: “L’ingresso di Valore Italia arricchisce l’ecosistema di MIND con un tassello fondamentale per la crescita e l’innovazione: quello della formazione specializzata, della cultura e della tecnologia a servizio di un Paese che ritrova la fiducia in sé stesso e nel valore del proprio patrimonio culturale quale leva per il rilancio economico. Siamo lieti di dare il benvenuto a Valore Italia e i suoi studenti che in MIND troveranno un ecosistema ricco di stimoli e opportunità di accelerazione del trasferimento tecnologico.” Giuseppe Venier, Consigliere Delegato di Valore Italia e Amministratore Delegato di Umana, ha spiegato le motivazioni e commentato la volontà di scegliere to MIND quale sito per la crescita del progetto Valore Italia, affermando:"È la stessa natura del progetto MIND ad aver indicato la presenza di Valore Italia fra i suoi spazi. Una visione comune e una mission condivisa, da sviluppare in un luogo rigenerato, sostenibile, attento alla dimensione sociale di ogni agire, aperto al futuro. Luoghi e spazi dove potremo promuovere, anche da nuove prospettive, la formazione delle persone che si occuperanno in futuro delle attività di restauro del nostro patrimonio e della sua valorizzazione. In MIND Valore Italia è pronta a partecipare attivamente alle dinamiche di un ecosistema fatto di imprese pubbliche, private e private sociali, contribuendo al disegno innovativo di uno spazio comune e di respiro internazionale, con la propria identità. Metteremo a disposizione la nostra attenzione alla generazione e rigenerazione delle competenze, allo studio sulla conservazione e il restauro dei giacimenti culturali ed artistici del nostro Paese, alla ricerca tecnologica e metodologica applicata e ai processi formativi indispensabili per darle corpo".

A Mind il Laboratorio di restauro della Triennale di Milano

La sede di Valore Italia ospiterà il Laboratorio di restauro di Triennale Milano e il suo team di restauro che lavorerà sulla collezione permanente e sulle collezioni in comodato del Museo del Design Italiano di Triennale. Triennale Milano è un partner strategico con cui sviluppare progetti innovativi di ricerca sul restauro del design e del contemporaneo. Afferma Erica Corti, Presidente di Triennale Milano Servizi S.R.L. e membro dell'advisory board di Valore Italia: “Siamo davvero felici che il laboratorio di restauro di Triennale Milano possa inserirsi in un contesto votato alla ricerca e all’innovazione, che promuove esperienze di collaborazione e nuove progettualità. Il restauro del contemporaneo è un tema sempre più centrale e si lega indissolubilmente agli ambiti della conservazione, promozione e valorizzazione delle opere d'arte e di design. L’attività di restauro e la formazione in questo campo sono elementi chiave del lavoro che Triennale porta avanti con il suo Museo del Design Italiano e che, grazie alla collaborazione con Valore Italia, stiamo consolidando e sviluppando in nuove direzioni." Sul tema della formazione, la presenza di Valore Italia in MIND è funzionale a dar luogo all’accordo stretto con Università Statale di Milano. L’accordo prevede la coprogettazione di master e corsi di specializzazione con un focus specifico sulla conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e la condivisone di strategie e progetti volti a offrire agli studenti commodity e servizi. MIND, infatti, ospiterà dal 2025 il campus dell’Università Statale di Milano.



Valore Italia a Mind, 200 persone tra studenti e professori

La nuova sede accoglierà circa duecento tra studenti, docenti e ricercatori. L’ingresso in MIND di Valore Italia permetterà inoltre di proseguire il lavoro intrapreso con Fondazione Triulza sul tema dell’economia circolare, del sociale e del terzo settore. Valore Italia è tra le realtà che hanno aderito come founder a Federated Innovation@MIND, il modello collaborativo pubblico-privato promosso da Lendlease con il contributo di Cariplo Factory come soggetto catalizzatore, che ad oggi aggrega 37 organizzazioni e imprese, le quali, beneficiando dell’ecosistema di MIND, svilupperanno progetti di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future.