"A Natale lasciateci cantare”: l'appello degli artisti di strada. VIDEO

"Natale, lasciateci cantare”: l'appello degli artisti di strada

C’eravamo abituati a vedere Marina Madreperla con la sua macchinina illuminata per le strade del centro storico con il suo show dedicato alle hit della canzone… Un mini piano bar di strada: ma che fine ha fatto?

I milanesi se la ricordano, ancora nello scorso Natale a Porta Venezia: Marina Madreperla si esibiva con il suo show melodico avvolta in una tunica dorata: mini serate all’insegna della rumba in piazza Duomo, con il pubblico frettoloso dello shopping incantato dalla sua voce e dal suo abbigliamento da varietè... Un obolo nel cappello, e poi via nella nebbia.

Oggi gli artisti di strada non possono più esibirsi, a causa di cavilli burocratici espressi da oscuri funzionari della Prefettura. Madreperla per sopravvivere porta pizze a domicilio.

E così dopo aver sentito le centinaia di artisti indipendenti che offrivano un cent di allegria al passante frettoloso, Madreperla lancia questo appello al sindaco: “Lasciateci cantare, il Natale senza musica è triste, manca il colore della musica per le strade. Soprattutto quando si riempiono dello shopping prenatalizio”.

Verrà ascoltata a Palazzo Marino? A Lecco come a Torino gli artisti di strada, con le debite precauzioni, possono esibirsi e dire grazie all’obolo nel cappello, ormai un rito metropolitano. Perché il triste silenzio delle strade a Milano?