A Palazzo Marino i "Chi è Chi Fashion Community Awards": celebrazione dell'innovazione nella moda

Si è svolta oggi, nella splendida cornice della Sala Alessi a Palazzo Marino, la cerimonia di consegna dei “Chi è Chi Fashion Community Awards”, un riconoscimento che premia le figure più influenti della moda italiana e internazionale. Creato dalla giornalista Cristiana Schieppati, il premio celebra personalità che si distinguono in settori come l'arte, lo spettacolo e l'imprenditoria. L'evento, patrocinato dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda, si inserisce come appuntamento fisso della Milano Fashion Week. Tra i vincitori, imprenditori e creativi che stanno riscrivendo le regole del settore, con un occhio particolare al talento giovanile e alla sostenibilità ambientale.

L'assessora Cappello premia l'Istituto Marangoni: "Formazione di eccellenza"

Tra i premi più prestigiosi, il “Fashion & The City” è stato assegnato all'Istituto Marangoni, una delle eccellenze mondiali nella formazione di talenti nel campo della moda e del design. L'assessora Alessia Cappello ha spiegato: “Quest'anno abbiamo scelto di premiare l'Istituto Marangoni per il suo contributo nel formare i futuri protagonisti del settore. Grazie alla sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, l'istituto promuove inclusione, creatività e avanguardia, valori centrali anche per la nostra città”. Fondato nel 1935, l'Istituto Marangoni accoglie oltre 4mila studenti provenienti da 106 paesi, contribuendo a rafforzare l'influenza del Made in Italy nel mondo.