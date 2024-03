Pioltello, taglio del nastro del nuovo edificio Aler per 39 famiglie

Taglio del nastro per un’opera attesa da tempo. Inaugurati oggi i nuovi alloggi edificati da Aler Milano all’angolo tra via La Malfa e via Roma. Il cantiere faceva parte del Contratto di Quartiere 2 stipulato tra Comune, Aler – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Regione Lombardia e Ministero dei Lavori Pubblici nel 2005. All’inaugurazione, accanto alla sindaca Ivonne Cosciotti, alla Giunta e ai consiglieri comunali, erano presenti Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano con il direttore generale Matteo Papagni, l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e la consigliera regionale Chiara Valcepina, vicepresidente della Commissione permanente su Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate.

Pioltello, appartamenti e spazi adibiti ad attività socioculturale

Aler Milano ha realizzato una nuova costruzione composta da 39 appartamenti, e spazi adibiti ad attività socioculturale, in via Ugo La Malfa. I lavori sono terminati il mese scorso per un importo pari a circa 5 milioni di euro, cofinanziati da Stato e Regione. Dei 39 appartamenti costruiti, 29 saranno in uso al Comune di Pioltello grazie a una convenzione di cinque anni con Aler. L’accordo è stato raggiunto in seguito all’assegnazione all’Amministrazione comunale di finanziamenti PNRR per il Progetto Come-In, per l’intervento di recupero di Villa Opizzoni, dove risiedono attualmente soggetti particolarmente fragili: di fronte alla necessità di spostarli per consentire l’avvio – a breve – del cantiere di ristrutturazione dell’edificio storico, destinato a diventare la Casa della Cultura e delle Associazioni, Aler ha messo a disposizione gli alloggi per ospitare gli utenti. Il trasferimento da Villa Opizzoni è stato già avviato la scorsa settimana, e finora sono stati occupati sette appartamenti. L’Amministrazione utilizzerà poi le altre unità abitative per la collocazione temporanea di utenza che rientra in casistica varia (sfratti, donne con minori, etc.).

I restanti 10 alloggi, nelle disponibilità di Aler, saranno assegnati mediante bandi per Servizi Abitativi Pubblici di prossima pubblicazione. Il progetto comprende anche, davanti all’edificio, una piazza a utilizzo pubblico e una struttura (di circa 250 metri quadri) che sarà dedicata dal Comune a servizi ai cittadini, più un parcheggio pubblico sul tratto in via Roma con 50 nuovi posti auto: opere, quest’ultime, realizzate in parte anche con fondi comunali.

Mognaschi (Aler Milano): importante operazione di collaborazione concreta e vincente tra istituzioni

"Un doppio traguardo a Pioltello. Da un lato la realizzazione di una nuova costruzione per 39 famiglie e, allo stesso tempo, un’importante operazione di collaborazione concreta e vincente tra Istituzioni. La convenzione sottoscritta tra Aler e Comune garantirà infatti di gestire l’ospitalità dei soggetti fragili per permettere l’attuazione dei lavori nello stabile comunale beneficiario del finanziamento PNRR. Aler Milano si è impegnata dunque a mettere a disposizione del Comune 29 alloggi, mentre i restanti 10 alloggi aumenteranno la disponibilità di soluzioni abitative a Pioltello e saranno a breve assegnati attraverso mediante bandi di prossima pubblicazione", ha dichiarato Matteo Mognaschi, Presidente di Aler Milano.

«È con grande gioia che oggi tagliamo questo nastro – ha dichiarato la sindaca Ivonne Cosciotti – e riceviamo ufficialmente ben ventinove appartamenti da Aler, dopo una vicenda lunga e anche difficile, che giunge oggi a compimento. Ringrazio l’assessore regionale e tutta la dirigenza di Aler, presenti oggi, per aver collaborato e condiviso quello che è un progetto importante per la nostra città. Un progetto che è anche una sperimentazione in cui crediamo e a cui, insieme a noi, ha creduto anche Aler».

«Finalmente inauguriamo il Contratto di Quartiere di Pioltello – ha commentato Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega all’Urbanistica e Patrimonio Comunale – dopo anni di attesa questo pezzo di città viene completato con cinquanta parcheggi pubblici e un’area dedicata a servizi. Un percorso lungo – ha spiegato Gaiotto – per il quale i cittadini di questa zona hanno subito disagi e oggi ci tengo a scusarmi a nome di tutte le istituzioni interessate. Un traguardo importante per cui ringrazio i nostri uffici comunali per l’impegno e la grande professionalità, in un’operazione così complessa e delicata».

Proprio lo scorso anno il Consiglio comunale si è dotato di un regolamento SAT – Servizi Abitativi Transitori (previsti da Regione Lombardia), che consente all’Amministrazione di collocare per periodi di tempo limitati utenti appartenenti a categorie fragili, come nel caso appunto di Villa Opizzoni, e che non rientrerebbero nelle casistiche previste invece dai SAP – Servizi Abitativi Pubblici, cioè gli alloggi permanenti.

«La notizia positiva è che, grazie al SAT, abbiamo uno strumento complementare alle case popolari, ed è importante perché ci consente di dare una risposta concreta alla casistica che non può rientrare nel SAP per un’assegnazione a lungo termine – ha spiegato Giuseppe Bottasini, assessore cittadino alla Gestione delle case popolari – e con questa operazione abbiamo a oggi incrementato dal punto di vista numerico il numero di soluzioni a nostra disposizione. A Pioltello ci sono circa 300 tra appartamenti comunali e di Aler, e con questi 29 per la durata della convenzione come Amministrazione si incrementa la possibilità di far fronte al problema della casa, e nello specifico quello sollevato dai prossimi lavori in Villa Opizzoni».

Cosa sono i Contratti di Quartiere

I Contratti di quartiere sono programmi sperimentali di riqualificazione urbana (fine anni ‘90-2000) finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, che rientrano nell’ambito del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica, con l’intento di favorire l'integrazione abitativa e sociale all'interno dei quartieri di edilizia residenziale. A Pioltello, all’epoca, è stato possibile stipularne uno grazie alla concomitanza di diversi fattori all’interno del perimetro d’azione prescelto, a nord del territorio comunale: un tessuto urbano misto che comprendeva sia edilizia popolare realizzata negli anni ‘70 che di edificazione più recente, edilizia convenzionata degli anni ‘90 e la presenza di un terreno che consentisse un ampliamento dell’offerta di alloggi convenzionati. Oltre alla parte di nuova costruzione, infatti, il Contratto di Quartiere 2 ha visto coinvolti anche tre edifici preesistenti: due di Aler, via La Malfa1a e via Nenni 2, e uno del Comune di Pioltello in via Roma 125, in cui sono stati effettuati già negli scorsi anni interventi di miglioramento e di manutenzione delle facciate e degli impianti, anch’essi previsti dal Contratto iniziale. L’intera operazione, infatti, è costata complessivamente 12 milioni di euro, comprese le ristrutturazioni.