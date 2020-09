A Porto Ceresio (VA) il reading "La poesia non serve a niente"

Si conclude la rassegna culturale PortoArte, ideata dall’attrice e regista Marina De Juli e dalla sua associazione Verba Manent. L'ultimo appuntamento è in programma sabato 12 settembre alle 18, nel giardino della Raccolta etnografica Appiani Lopez. In cartellone un reading di poesia dal titolo provocatorio: “La poesia non serve a niente“. I poeti Francesca Serragnoli, Giancarlo Sissa e Marco Montemaggi presentano a Porto Ceresio il loro reading per la terza volta, dopo i successi ottenuti a Rimini e Bologna. Alla poesia si alterneranno racconti e canzoni interpretate da Alessandra Gabriela Baldoni. L’appuntamento è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, ma è necessario prenotare.