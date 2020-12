A "Smartland" si parla anche di Sistema Fieristico

L’evento digitale Smartland si svolgerà giovedì 3 dicembre dalle 9.30, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Fondazione Fiera Milano. I lavori verranno aperti dall'intervento del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che illustrerà il piano per la ripartenza della Regione, argomento che verrà ripreso subito dopo dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Tra gli argomenti trattati nel corso della mattinata anche lo snodo fondamentale del sistema fieristico, con l'intervento di: Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, Alessandro Mattinzoli, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Barbara Colombo, Presidente di UCIMU, Leonardo Iacovelli, Presidente di Gruppo Softlab e Claudio Luti, Presidente Kartell e Presidente del Salone del Mobile.

La Lombardia come motore per la ripartenza del Paese dopo l’emergenza sanitaria. Il 3 dicembre nell’evento dedicato al territorio e alla sua situazione economica, importanti esponenti dell’industria e delle istituzioni si confronteranno sugli strumenti a sostegno delle imprese. Al centro del dibattito: l’export, un driver strategico per ridare slancio alla crescita economica, e il sistema fieristico, ulteriore asset per la ripresa economica e sociale del Paese. La partecipazione a Smartland e' gratuita previa iscrizione su: www.ilsole24ore.com/lombardia