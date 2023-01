A Torre Velasca il primo "Sushisamba" italiano

La storica Torre Velasca, oggetto di un’opera di riqualificazione sviluppata da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, ospiterà la prima location italiana del celebre ristorante 'Sushisamba', conosciuto a livello internazionale per la sua cucina esperienziale, multisensoriale e multidimensionale. Hines European Value Fund (Hevf) è proprietario di Torre Velasca attraverso Hevf Milan 1, un fondo gestito da Prelios, con Hines Italy in qualità di development manager.

orre Velasca si aggiunge al portafoglio di location esclusive di Doha, Dubai, Las Vegas e Londra

Lo riporta una nota precisando che "questo primo accordo di locazione rappresenta un’importante pietra miliare per il nuovo progetto della Torre Velasca, evidenziando sia la sua capacità di attrarre brand internazionali, non ancora presenti in Italia, sia di creare esperienze uniche valorizzando edifici storici e proiettandoli in una dimensione contemporanea". Torre Velasca si aggiunge al portafoglio di location esclusive di Doha, Dubai, Las Vegas e Londra.