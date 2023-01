A2A: "Con caldo in Europa consumi più bassi"

-"Stiamo vivendo una situazione in tutta Europa di caldo notevole, quindi una stagione termica che è stata molto più calda degli anni precedenti. Questa non è una buona notizia per il pianeta, ma dall'altra parte i consumi di gas in Europa e in Italia sono stati più bassi del previsto, gli stoccaggi sono alti e quindi i prezzi conseguentemente sono bassi".

Mazzoncini: "Produzione industriale probabilmente non agli stessi livelli di quelli dell'anno scorso"

Lo ha detto l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini a margine dell'evento "La ripartenza" condotto da Nicola Porro agli IBM Studios di Milano. "L'altro elemento è che c'è una riduzione dei consumi che probabilmente rispetto all'anno scorso deriva anche da una produzione industriale che probabilmente non è agli stessi livelli di quelli dell'anno scorso che era molto alta", ha aggiunto.