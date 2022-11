A2a conferma obiettivi del Primo Piano decennale 2021-2030

A2A conferma gli obiettivi industriali, economici e ambientali del Primo Piano decennale 2021-2030. Lo comunica A2A in una nota sull' aggornamento del Piano Strategico 2021-2030.

Rinnovato l'impegno del Gruppo verso la decarbonizzazione

Il Consiglio di Amministrazione di A2A, presieduto da Marco Patuano - si legge nella nota - ha esaminato e approvato l'aggiornamento del Piano Strategico 2021-2030 che rinnova l'impegno del Gruppo verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi comunitari.

Economia circolare e transizione energetica i pilastri

L'aggiornamento del Piano 2021-2030 conferma Economia circolare e Transizione energetica come pilastri della strategia di A2A, a cui contribuiscono tutte le Business Unit (Energia, Ambiente e Smart Infrastructures1). Restano invariati gli obiettivi di investimento del primo Piano decennale presentato a gennaio 2021, con una loro rimodulazione focalizzata sullo sviluppo nei business distintivi del mercato domestico prevalentemente attraverso crescita organica.Un contesto geopolitico ed economico complesso e uno scenario energetico volatile - spiega A2A nella nota - hanno caratterizzato il 2022: il prezzo dell'energia elettrica ha raggiunto picchi mai verificati in passato toccando i 700 euro /MWh lo scorso agosto, l'inflazione in area euro ha subito un'impennata raggiungendo il 10% a luglio ed il tasso di interesse Euribor a 12 mesi ha oltrepassato il 2% a settembre.Se da un lato il quadro delineato ha generato grande incertezza economica, d'altra parte ha reso ancora più attuali gli asset di crescita del Piano di A2A.

Dall'Europa emerge una rinnovata spinta verso la decarbonizzazione

Dall'Europa emerge infatti una rinnovata spinta verso la decarbonizzazione e la necessità di accrescere il proprio livello di autonomia energetica: in particolare il nuovo pacchetto REPowerEU, pubblicato dalla Commissione Europea a maggio 2022, stabilisce una serie di misure volte a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione verde.

Il business delle batterie al litio

A2A lancerà il business di riciclo delle batterie al litio. Economia Circolare e Transizione Energetica rafforzano il proprio ruolo chiave nel favorire l'utilizzo efficiente delle risorse e contribuire ad accrescere il livello di autonomia energetica dell'Italia. L'ampia disponibilità di fonti di energia rinnovabile e la necessità di colmare il gap impiantistico nel trattamento e valorizzazione dei rifiuti rappresentano oggi più che mai grandi opportunità per il Paese e il punto cardine della strategia di A2A".