A2A Energia apre un nuovo SpazioA2A e prosegue il processo di riapertura

A2A Energia rafforza la vicinanza ai propri clienti inaugurando un punto venditacompletamente nuovo presso il Centro Commerciale Bonola a Milano

Da lunedì 25 maggio riaprono ulteriori sportelli territoriali, presidi locali e negozi SpazioA2A a seguito dei positivi riscontri conseguenti alle prime riaperture annunciate lascorsa settimana

In relazione ai vincoli legati al rispetto delle normative vigenti, si invitano i clienti aprediligere ancora il Numero Verde o il web

Nell’assoluto rispetto delle disposizioni del Governo e delle ordinanze della Regione Lombardia, A2A Energia apre uno SpazioA2A completamente nuovo presso il Centro Commerciale Bonola a Milano, per rafforzare e incrementare ulteriormente la prossimità e l’impegno concreto verso i clienti sul territorio.

A2A Energia comunica inoltre che da lunedì 25 maggio prosegue la graduale riapertura degli sportelli sul territorio, dei negozi e dei presidi “SpazioA2A”. Gli sportelli che riapriranno sono quelli delle città di Cremona, Crema, Lodi, Vobarno e Gardone Val Trompia, con i consueti orari di servizio; tali punti si aggiungono quindi a quelli già aperti lunedì 18 maggio nelle città di Milano, Brescia, Bergamo, Pavia e Rovato. Gli sportelli presenti negli altri Comuni restano momentaneamente chiusi. Da Martedì 26 maggio riaprirà anche lo SpazioA2A di Viale del Piave 50 a Brescia.



Il processo di apertura degli spazi fisici dedicati ai clienti di A2A sta avvenendo in condizioni di

massima tutela per dipendenti e clienti, attraverso l’adozione di attente misure cautelative e

l’indicazione di norme comportamentali volte a garantire una ripresa del servizio efficace e in

condizioni di assoluta sicurezza.



In questa prima fase si conferma quindi che, al fine di ridurre l’occupazione degli spazi chiusi, non

tutte le postazioni disponibili degli sportelli saranno operative. L’ingresso dei clienti ai locali interni

sarà vincolato alla verifica della temperatura, all’uso di mascherina e guanti e sarà contingentato per

rispettare rigorosamente il vincolo delle distanze di sicurezza ed evitare assembramenti nelle sale

di attesa.



L’accesso agli sportelli non sarà consentito a tutte le persone che dovessero presentare sintomi

influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie), con invito a rimanere a casa e

chiamare il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica, oppure i numeri dedicati all’emergenza

COVID.



A2A Energia invita comunque i clienti a recarsi presso gli sportelli solo in caso di effettiva necessità,

continuando a prediligere il canale telefonico, la chat e il canale digitale per tutte le operazioni che

possono essere effettuate da remoto. Si segnala che lunedì 1° giugno tutti gli sportelli saranno

comunque chiusi.



Queste ulteriori aperture di sportelli e presidi SpazioA2A testimoniano l’impegno di A2A nel garantire

prossimità al cliente ed eccellenza del servizio, seppur in una gestione inevitabilmente impattata

dalle limitazioni che la costante attenzione a sicurezza e salute di clienti e dipendenti richiede.