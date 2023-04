A2A, le indicazioni di Brescia: Mazzoncini condiviso con Milano

La vicesindaco facente le funzioni del sindaco di Brescia, Laura Castelletti ha indicato quali membri per la formazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione della società A2A Spa l'attuale presidente Marco Emilio Angelo Patuano, la presidente di Ifors Maria Grazia Speranza, l'attuale consigliere A2A Fabio Lavini, il presidente del collegio sindacale di Cogeme Nuove Energie Srl Elisabetta Cristiana Bombana, la fondatrice Picchi, Angelini & Associati, Nicla Picchi e il consigliere di amministrazione di Metro Brescia Srl, della Fondazione Comunità Bresciana Onlus e presidente del CdA di Weeen Srl, Piergiuseppe Caldana.

Castelletti: "Si tratta di professionisti che potranno dare un valido contributo alla realtà”

Castelletti inoltre, ha indicato l'attuale ad di A2A Renato Mazzoncini come membro condiviso con il Comune di Milano e l'attuale membro del collegio sindacale del gruppo Chiara Segala come membro per la formazione della lista per la nomina del Collegio sindacale di A2A. "Si tratta di professionisti- sottolineano dal Comune- che potranno dare un valido contributo alla realtà nella quale andranno a operare".