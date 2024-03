A2A: Moody's conferma rating Baa2 e outlook stabile

Moody's ha confermato il rating di lungo termine di A2A a Baa2 con outlook "stable". La decisione segue sia la firma dell'accordo per l'acquisizione da parte di A2A del 90% di una societa' di nuova costituzione cui saranno conferiti gli asset di distribuzione elettrica di e distribuzione della Provincia di Milano (con esclusione di pochi comuni della cintura Nord) e, nel bresciano, della Valtrompia, sia la presentazione del Piano Strategico 2024-2035. La conferma del rating riflette il business mix ben diversificato e verticalmente integrato di A2A, la crescente attenzione verso le reti regolamentate in Italia, in particolare nel settore della distribuzione elettrica oltre che l'impegno per un'attenta disciplina finanziaria che bilancia gli interessi dei suoi azionisti e dei creditori.