A2A, nuova illuminazione sostenibile per il comune di Bareggio

Bareggio si illumina di una nuova luce grazie all’accordo siglato dall’Amministrazione Comunale con A2A Illuminazione Pubblica, società controllata da AEB (Gruppo A2A), in Rti con la società Acinque Tecnologie di Monza. Fortemente perseguito dall’Amministrazione comunale, il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica e il contenimento dell'inquinamento luminoso, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia. L'affidamento, del valore economico di 4,9 milioni per un periodo di 15 anni, prevede un investimento di 1,6 milioni di euro e l'installazione di 2.300 nuove luci a LED ad alta efficienza energetica.

Vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di costi

Un investimento per il futuro. Le soluzioni adottate garantiranno significativi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di costi associati sia per il Comune, sia per i cittadini di Bareggio. I nuovi impianti saranno alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e consentiranno un risparmio energetico del 79,9%. Grazie alla nuova illuminazione ogni anno sarà evitata l’emissione di circa 432 tonnellate di CO2 e verranno risparmiate circa 200 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio). L’installazione di nuovi centri luminosi consentirà il potenziamento dell’illuminazione esistente in tutto il territorio comunale, con una particolare attenzione a 25 attraversamenti pedonali, oggi non illuminati. Con l'obiettivo di rendere Bareggio una città smart all’avanguardia nell’efficienza energetica, il progetto prevede l'implementazione di un innovativo sistema di telecontrollo. Questa soluzione consentirà una manutenzione più efficiente, grazie al monitoraggio in tempo reale dei punti luce e contribuirà ad aumentare la sicurezza urbana attraverso un sistema di illuminazione più efficace.

"Grazie all’accordo siglato avremo finalmente un’illuminazione al passo coi tempi, capace di coniugare efficienza, sicurezza e risparmio energetico - dichiara Linda Colombo, sindaco di Bareggio -. Sono convinta che questo sia l’inizio di una lunga e proficua collaborazione nell’interesse dei cittadini". "La sinergia nata tra il Comune di Bareggio e A2A Illuminazione Pubblica rappresenta un passo importante verso la realizzazione di città sempre più smart, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico nel nostro Paese – dichiara Federico Mauri, Direttore Generale di A2A Illuminazione Pubblica –. Grazie al nostro know-how, contribuiamo a trasformare i territori in cui operiamo in ambienti urbani più sicuri, vivibili e sostenibili, rispondendo così alle esigenze più moderne della comunità". A2A Illuminazione Pubblica opera in una settantina di comuni, a partire dalle piazze storiche di Milano, Brescia, Bergamo, Treviso e Messina; in tutto gestisce quasi 400mila punti luce, oltre a illuminare oltre 130 siti culturali e archeologici.