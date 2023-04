A2A, Patuano confermato alla presidenza del Cda

Si è riunita oggi a Brescia l'assemblea ordinaria di A2A. Tra i punti principali, l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2022 e la nomina per tre esercizi, con meccanismo del voto di lista, dei 12 componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale.

Nel cda di A2A anche Mazzoncini e Tasca

Per quanto riguarda il cda, confermato presidente Marco Emilio Angelo Patuano. Giovanni Comboni Vice Presidente. Gli altri componenti: Renato Mazzoncini; Maria Grazia Speranza; Maria Elisa D’Amico; Fabio Lavini; Roberto Tasca; Elisabetta Cristiana Bombana e Elisabetta Pistis (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 50,000000112% circa del capitale sociale); Vincenzo Cariello, Alessandro Zunino e Susanna Dorigoni (tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti di minoranza costituito da società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 1,07593% circa del capitale sociale). Per ciascun consigliere un compenso annuo lordo di 80mila euro.

Collegio sindacale A2A: Silvia Muzi presidente, Dallocchio tra i sindaci effettivi

Per quanto riguarda il collegio sindacale, Maurizio Dallocchio e Chiara Segala sono sindaco effettivo, Patrizia Lucia Maria Riva - Sindaco Supplente (tratti dalla lista dei Comuni di Milano e Brescia); Silvia Muzi presidente e Vieri Chimenti sindaco supplente dalla lista degli azionisti di minoranza. Il compenso lordo annuo per il presidente del collegio sindacale e per ogni sindaco effettivo è rispettivamente di 130mila e 80mila euro. I curricula vitae degli Amministratori e Sindaci eletti sono reperibili sul sito www.gruppoa2a.it.