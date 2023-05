A2A, primo semestre: Mol a +30%

A2a ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo del 7% a 5,13 miliardi per effetto della contrazione dei prezzi dell'energia. In crescita invece del 30% il margine operativo lordo a 500 milioni di euro e del 63% a 173 milioni l'utile netto ordinario, con investimenti in rialzo del 18% a 219 milioni di euro, destinati allo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il potenziamento delle reti.

In crescita, per effetto dei maggiori investimenti la posizione finanziaria netta a 4,37 miliardi

In crescita, per effetto dei maggiori investimenti la posizione finanziaria netta a 4,37 miliardi. Secondo l'amministratore delegato Renato Mazzoncini si tratta di risultati che "consolidano la crescita del gruppo confermandone la validità delle scelte strategiche". "Essere riusciti a incrementare del 18% gli investimenti, rispetto ai livelli record dello stesso periodo dello scorso anno - sottolinea - è per noi motivo di grande soddisfazione perché dimostra la capacità di A2a nella realizzazione di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del Paese".

Mazzoncini: "I buoni risultati del primo trimestre consentono di rivedere positivamente le attese sul 2023"

"Siamo cresciuti sia nel numero di clienti che nello sviluppo dei progetti di nuovi impianti - ha affermato il manager - rafforzando così il nostro ruolo di player nazionale". Mazzoncini ha poi ricordato "l'offerta innovativa che permette di stabilizzare il prezzo dell'energia elettrica per 10 anni ai clienti retail utilizzando le nostre fonti green, per essere meno soggetti alle oscillazioni del mercato". "Continueremo a lavorare per realizzare gli obiettivi fissati nel nostro Piano Industriale - ha concluso - per creare valore condiviso a beneficio delle persone, dei territori e delle imprese, consapevoli di essere sulla giusta strada".