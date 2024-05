A2A, utile primo trimestre in rialzo del 70% a 294 milioni

A2a ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 294 milioni (+70%), ricavi pari a 3,425 miliardi (-33%, a causa "prevalentemente della contrazione dei prezzi delle commodities energetiche"), e un margine operativo lordo di 703 milioni (+40%). Gli investimenti sono stati pari a 220 milioni, la posizione finanziaria netta a fine periodo era di 4,775 miliardi, contro i 4,683 miliardi segnati al 31 dicembre 2023. La crescita della base clienti nel segmento retail e' stata pari a +454 mila unita' rospetto al 31 marzo 2023 (+15%). Il gruppo, alla luce di questi risultati, effettua una revisione al rialzo della guidance, per cui si stima che A2a "traguardera' per il 2024 un Ebitda compreso tra 2,08 e 2,12 miliardi di euro" e un utile netto tra 650 e 670 milioni di euro grazie anche alle "solide performance attese dalle Business Unit Generazione & Trading e Mercato nel corso della restante parte dell'anno".

A2A, Ebitda atteso tra 2,08 e 2,12 miliardi di euro

"I risultati di questo primo trimestre del 2024 confermano il continuo miglioramento degli indicatori economico-finanziari del gruppo. Le performance ottenute grazie alla crescita delle rinnovabili - in particolare della produzione idroelettrica - e alla diversificazione dei business ci hanno consentito di rivedere al rialzo la guidance, con un Ebitda atteso tra 2,08 e 2,12 miliardi di euro e un utile netto ordinario di Gruppo tra 650 e 670 milioni di euro", commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, che conclude: "In questi primi mesi e' stato concluso l'accordo per l'acquisizione di un ramo di rete elettrica in Lombardia, un investimento in territori fortemente abitati e industrializzati, che consentira' di accrescere la RAB a 3,4 miliardi nel 2035. E' stata inoltre inaugurata la nuova linea di depurazione fumi del termoutilizzatore di Brescia, un ulteriore importante contributo alla decarbonizzazione della citta'. Si confermano le buone performance della BU Mercato e la crescita del numero dei nostri clienti con le aggiudicazioni delle aste del servizio di tutele graduali per microimprese e lo sviluppo commerciale. Risultati ottenuti grazie all'impegno e alla dedizione delle nostre persone che rendono concreti gli obiettivi del nostro Piano Industriale".