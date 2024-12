A2A: firmato accordo con Edison per l’acquisizione della centrale cogenerativa di Sesto San Giovanni

A2A, tramite A2A Calore e Servizi, ha sottoscritto con Edison un contratto di compravendita per il 100% di una società di nuova costituzione in cui sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla centrale cogenerativa di Sesto San Giovanni. L’impianto ha una capacità installata di circa 110 MW e il calore prodotto viene attualmente utilizzato per alimentare la rete del teleriscaldamento al servizio dei Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Milano (zona Bicocca). Con questa acquisizione, il Gruppo integra verticalmente produzione e distribuzione di energia, aggiungendo un nuovo impianto all’interno del proprio parco di generazione e rendendo così la rete del teleriscaldamento di Milano Nord ancora più efficiente e favorendo un'ulteriore espansione nell’area della Città Metropolitana.

Un accordo coerente con il Piano strategico di A2A

L’accordo è coerente con gli obiettivi del Piano Strategico di A2A che prevede investimenti per lo sviluppo di nuova rete e nuovi impianti di generazione oltre alla crescita dell’energia termica venduta (circa 4 TWh entro il 2035) e conferma l’impegno del Gruppo per favorire il processo di decarbonizzazione dei centri urbani. L’operazione, il cui perfezionamento è previsto nel 2025, conferma A2A come principale player a livello nazionale nella gestione e nel rafforzamento del servizio di teleriscaldamento.