A2A, al vaglio incorporazione di LGH

Si comunica che tra il 23.11.2020 ed il 14.12.2020 A2A S.p.A. (“A2A”) ha ricevuto da soci di LGH S.p.A. (“LGH”) rappresentanti complessivamente il 42,5% del capitale di LGH, una richiesta di avviare il percorso per una possibile fusione di LGH in A2A. In forza di tale richiesta, prevista dagli accordi sottoscritti, A2A dovrà inviare entro 60 giorni lavorativi dall’ultima comunicazione ricevuta una proposta preliminare di fusione per incorporazione di LGH in A2A, indicando i termini principali di tale proposta, soggetta in ogni caso all’approvazione degli organi sociali dei soggetti coinvolti nella fusione.