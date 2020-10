A2A, bilancio di sostenibilità: 665 milioni di valore distribuito nel Milanese

E’ stata presentata oggi a Milano, presso la Fondazione Corrieredella Sera, la 4a edizione del Bilancio di Sostenibilità territoriale di A2A che rendicontale prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio milanese nel 2019.L’evento, organizzato in collaborazione con L’Economia del Corriere della Sera, ha vistola partecipazione di Anna Scavuzzo, Vice Sindaco di Milano, Marco Patuano, Presidentedi A2A e Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. Ospite dell’incontro Solitaire Townsend, climate optimist e sostenitrice di un approccio positivo allasostenibilità. I lavori si sono conclusi con la tavola rotonda “Milano: motore della transizioneverso un futuro sostenibile” a cui hanno partecipato Alberto Antonietti e Nino TronchettiProvera. Nella 4a edizione del Bilancio di Sostenibilità di Milano A2A ha riassunto impegni e risultaticonseguiti nel 2019 focalizzati su 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’AgendaONU 2030 (SDGs). A2A è stata tra le prime aziende a definire, già nel 2016, una Politica diSostenibilità ispirata agli SDGs con un piano di azioni e obiettivi concreti e misurabili.

A2A: VALORE PER L’ECONOMIA MILANESE

Nel 2019, nell’area metropolitana di Milano, A2A ha distribuito valore per 665 milioni dieuro: 325 milioni di euro in forniture (di cui 84 milioni a beneficio di micro e piccole imprese)e 266 milioni di euro erogati come costo del lavoro ai 6mila dipendenti dell’area milanese.Nel corso dell’anno sono stati 476 i nuovi assunti. Sono 195 i milioni di euro investiti nel2019 per il mantenimento e lo sviluppo degli impianti e dei servizi al territorio, con unaumento del 7% rispetto all’anno precedente.

TRANSIZIONE ENERGETICA E CLIMATE CHANGE

L’impegno di A2A sul fronte della transizione energetica ha consentito a Milano, nel 2019,di evitare l’immissione in atmosfera di 415.000 tonnellate di CO2 grazie alle tecnologieimpiegate nella generazione di energia elettrica e calore (termovalorizzazione dei rifiuti nonriciclabili, recupero di calore di scarto da processi industriali, rinnovabili, cogenerazione).Grazie al teleriscaldamento cittadino, che si estende per 343 km, sono state evitate122mila tonnellate di CO2 e 100 tonnellate di NOx (ossidi di azoto). Nel 2019 ilteleriscaldamento è stato ulteriormente sviluppato con il progetto Balilla, che prevede ilrecupero di calore dai pozzi di regolazione della falda acquifera, e un impianto di nuovagenerazione con acqua a bassa temperatura che è stato reso disponibile presso ilcomplesso abitativo di Merezzate.La valorizzazione energetica dei rifiuti non riciclabili effettuata presso l’impianto Silla2ha garantito il 57% dell’energia termica per il teleriscaldamento e il 18% dell’energiaelettrica prodotta da A2A sul territorio, equivalenti al fabbisogno di elettricità per 115milafamiglie e riscaldamento per 37 mila famiglie.Inoltre, sempre nell’ottica della lotta al climate change, A2A e ha definito un piano per lasostituzione delle caldaie a gasolio da attuare entro il 2023, in accordo con il Comune diMilano, per ridurre ulteriormente le emissioni e favorire il teleriscaldamento.Nel 2019 A2A ha erogato 1.143 GWh di energia green ai clienti del territorio milanese.

MILANO CAMPIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Il 99,7% dei rifiuti urbani raccolti nel 2019 sul territorio milanese è stato recuperato comemateria o energia, azzerando il ricorso alla discarica.Nel 2019 A2A ha investito ulteriormente nell’economia circolare realizzando un nuovoimpianto per il trattamento della plastica a Milano (Muggiano), con una capacità di 45mila tonnellate annue equivalente al fabbisogno del Comune di Milano e di quelli limitrofi.Grazie alla collaborazione dei cittadini, le percentuali di raccolta differenziata nel 2019hanno raggiunto il 67,4% in media nei comuni della provincia serviti e il 61,5% nella cittàdi Milano. E’ stato inoltre attivato il Contatore Ambientale, uno strumento che quantifica ibenefici ambientali della raccolta differenziata e di tutte le attività di riciclo e recupero deirifiuti, comunicando ai cittadini i risultati del loro impegno. Lo scorso anno la raccoltadifferenziata dei milanesi ha permesso di produrre 10 milioni di felpe, 100 milioni di bottigliedi vetro, 440 milioni di scatole di cartone, 2 milioni di caffettiere moka, 22.000 tonnellate dicompost.

UNA CITTA’ SEMPRE PIU’ SMART

Sono 12.700 gli smart bin a Milano, i “cestini intelligenti” che grazie ai sensori consentonodi monitorare da remoto il livello di riempimento ottimizzando i percorsi dei mezzi per losvuotamento.Grazie alla rete e-moving di A2A, nel 2019 sono state erogate oltre 118 mila ricariche peri veicoli elettrici, che corrispondono a 7,9 milioni di km percorsi a zero emissioni, conun risparmio di 945 tonnellate di CO2. È stato inoltre inaugurato un secondo E-Hub per laricarica dei veicoli elettrici della flotta aziendale di Unareti, ed è proseguito il piano disostituzione dei mezzi per la raccolta dei rifiuti: ad oggi, nel territorio milanese il 92% deimezzi è a basso impatto, con un aumento di 159 unità rispetto al 2018.Il Gruppo ha contribuito alla realizzazione di due Smart District, Merezzate e CascinaMerlata, con l’infrastruttura di comunicazione (reti wifi, rete IoT in radio frequenza, fibra) el’installazione di telecamere, colonnine SOS e di sensori per misurazioni ambientali, per ilmonitoraggio dei consumi, per la termoregolazione.

L’ATTENZIONE AL BENESSERE DELLA COMUNITA’

A2A ha confermato il suo sostegno ad iniziative sociali, culturali, ambientali e sportive nelterritorio di Milano erogando 2,6 milioni di euro in sponsorizzazioni, liberalità econtributi a teatri, associazioni e Fondazioni. È proseguito inoltre il supporto ai 7 progettipromossi da Banco dell’energia Onlus in provincia di Milano per la lotta alla povertàemergente.E’ proseguito l’impegno del Gruppo per la diffusione della cultura della sostenibilità tra legiovani generazioni: più di 20 mila studenti e docenti sono stati coinvolti in attività dieducazione ambientale e visite guidate agli impianti di Gruppo. Nel 2019, A2A hadistribuito, col patrocinio del Comune di Milano, 42.000 borracce a tutti i ragazzi delle scuolesecondarie di primo grado della città, come forma di sensibilizzazione al consumoconsapevole e alla riduzione dei rifiuti plastici. Ancora assieme all’amministrazionecomunale, A2A e AMSA hanno avviato #AmbienteaScuola, una campagna rivolta a tuttele scuole secondarie di primo grado milanesi sui temi della raccolta differenziata, della lottaallo spreco alimentare e ai cambiamenti climatici.

EMERGENZA COVID19: CONTINUITA’ DEI SERVIZI E SOSTEGNO AI TERRITORI

A2A ha garantito anche a Milano la continuità dei servizi essenziali alla comunità, insiemealla sicurezza dei suoi lavoratori. Sono state sospese le interruzione delle forniture dienergia per morosità, concesse rateizzazioni e garantita la piena operatività dei canali dicontatto gestiti da remoto (telefono, chat e web). AMSA ha avviato la sanificazione delleprincipali vie e piazze di Milano, per un totale di circa 3.000 km, e mantenuto regolare ilservizio di raccolta differenziata. Presso l’impianto di selezione della plastica di Cavaglià(BI) – è stata avviata la stampa in 3D delle valvole “charlotte” per le maschere d’emergenza,che sono state distribuite agli ospedali lombardi grazie alla Protezione Civile. Infine, A2A hadonato 800 mila euro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano, mentre laFondazione AEM ha contribuito con 100 mila euro per sostenere le strutture ospedaliere delterritorio milanese in prima linea nella gestione dell’emergenza (Ospedali Sacco, Policlinicoe Humanitas).A2A ha continuato ad assicurare un dialogo con i docenti e gli studenti tramite la piattaformaEdutv.a2a.eu, con eventi di formazione live da remoto e pubblicazione di contenuti per ladidattica a distanza.