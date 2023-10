A2A, delegazione FAI Ovest Milano in visita al termovalorizzatore di Figino

A2A, delegazione FAI Ovest Milano in visita all'impianto di Figino

Nell'ambito di un approfondimento dedicato all'ambiente e alla sostenibilità, un nutrito gruppo di soci del Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) proveniente dalla zona ovest di Milano venerdì 13 ottobre ha effettuato una visita all'impianto di termovalorizzatore gestito da A2A nel quartiere Figino di Milano. Durante la visita, i rappresentanti di A2A hanno enfatizzato l'importanza di ridurre la produzione di rifiuti, promuovere la differenziazione e valorizzare i residui rimanenti, sottolineando l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità ambientale.

L'impianto di termovalorizzatore di A2A, con le sue tecnologie all'avanguardia, si è rivelato una vera eccellenza nel trattamento dei rifiuti. Non solo contribuisce significativamente allo smaltimento, ma genera anche energia termica ed elettrica in modo efficiente. Durante la visita, i partecipanti hanno posto numerose domande ai responsabili di A2A presenti, dimostrando un vivo interesse per le soluzioni innovative nel settore del trattamento dei rifiuti.

A2A e l'impegno a rendere Milano un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale

L'impegno di A2A nel promuovere l'economia circolare è evidente attraverso l'operato di questo impianto, che gioca un ruolo fondamentale nel rendere Milano un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale. La visita alla struttura ha fornito ai partecipanti una preziosa opportunità per comprendere da vicino sia le problematiche relativa alla gestione dei rifiuti, sia la necessità di contribuire in prima persona nel plasmare un futuro più verde e sostenibile per la città e per l'intera comunità.