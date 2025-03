A2A, sedi di Milano e Brescia illuminate ad un anno dai Giochi Paralimpici invernali

A un mese dall’illuminazione speciale per avviare il countdown a Milano Cortina 2026, le storiche sedi di A2A di Milano e Brescia si accendono ancora per celebrare il -1 anno dall’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali. Dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 marzo e per tutta la giornata del 6 marzo, il Gruppo, Partner domestico di MICO26, proietterà sulle facciate degli edifici di Corso di Porta Vittoria e via Lamarmora un’immagine evocativa della campagna di comunicazione dedicata alle Paralimpiadi Invernali per richiamare l’attenzione sui valori di inclusione, integrazione, unità nella diversità e crescita personale e collettiva che i Giochi e la Life Company condividono.

Oltre a rilanciare l’attesa per la manifestazione, il conto alla rovescia è un nuovo omaggio di A2A all’evento internazionale che vedrà l’Italia protagonista a partire dai luoghi in cui l’azienda ha iniziato il suo sviluppo. Un’occasione per riaffermare il legame con i territori e le comunità che ospiteranno le gare.

Inoltre nella serata del 6 marzo, nell’ambito del party evento organizzato da OnLocation presso il Big Theatre di MIND (Milano Innovation District) a partire dalle ore 20, i giovani che parteciperanno alla serata potranno mettersi nei panni degli atleti visitando il corner photo booth allestito dal Gruppo ed essere immortalati in scatti a tema Giochi Invernali.