Big Ballerina illumina la facciata del Teatro alla Scala

Big Ballerina, l’iconica installazione di light art di Angelo Bonello, si è accesa domenica sera, illuminando la facciata del Teatro alla Scala e la piazza antistante, alla presenza del Sovrintendente Dominique Meyer, del Presidente di A2A Roberto Tasca e dell’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini.

Big Ballerina al Teatro alla Scala: partnership tra Fondazione e A2A

L’iniziativa “Big Ballerina al Teatro alla Scala” nasce dalla storica partnership tra Fondazione Teatro alla Scala e A2A, Fondatore sostenitore del Teatro, per celebrare l’arte della danza e il suo profondo significato: alta 10 metri e illuminata da oltre 1.200 luci a led, l’opera rappresenta una ballerina classica, intesa sia come icona di bellezza ed eleganza esteriore sia come emblema della dura disciplina necessaria per avvicinarsi a un ideale di perfezione che costa sacrificio. Inaugurata domenica 17 dicembre, in occasione della Prima della nuova Stagione del Balletto, l’opera sarà visibile fino al 7 gennaio 2024.