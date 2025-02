"City Plug Lamp": A2A presenta a Brescia la prima ricarica integrata ai pali della luce

Un’infrastruttura urbana che si reinventa. Grazie a un progetto pilota targato A2A, il palo della luce non solo garantisce illuminazione ad alta efficienza, ma unisce la colonnina di ricarica per veicoli elettrici "City Plug". Una soluzione innovativa, sperimentata per la prima volta da A2A a Brescia, che è stata presentata oggi dalla sindaca Laura Castelletti, dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Federico Manzoni, dall’assessore ai Lavori Pubblici Valter Muchetti, dall’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini, dall’AD di A2A E-Mobility Fabio Pressi e dal direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica Federico Mauri.

I lampioni, capillarmente distribuiti in tutti i Comuni italiani, possono infatti diventare hub multifunzionali. Oltre a garantire l'illuminazione stradale, possono ospitare sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici, come accade a Brescia, dispositivi di videosorveglianza, connettività 5G e molto altro. L’obiettivo è massimizzare l’uso di infrastrutture esistenti senza ulteriore occupazione di suolo pubblico, contribuendo alla transizione verso città più sostenibili e tecnologicamente avanzate.

Nel parcheggio a fianco della fermata della metropolitana di Brescia Due, A2A ha così installato per la prima volta in Italia 8 nuovi pali "City Plug Lamp", capaci di unire illuminazione pubblica ad alta efficienza, con 14 centri luminosi a LED, e ricarica a bassa potenza per veicoli elettrici con 16 prese City Plug. Il progetto interamente finanziato e gestito da A2A Illuminazione Pubblica, società del perimetro AEB, con la collaborazione di A2A E- Mobility, avrà una durata iniziale di 5 anni, con possibilità di rinnovo.

Nel progetto, approvato dalla Giunta comunale di Brescia nello scorso mese di dicembre e che ha un valore complessivo di 100 mila euro, è prevista la successiva installazione di ulteriori 8 nuovi pali “City Plug Lamp” in un’ubicazione che verrà concordata con l’Amministrazione comunale.

Mazzoncini: "L’illuminazione pubblica diventa in un motore di innovazione e sostenibilità"

“Con City Plug Lamp trasformiamo un’infrastruttura essenziale come l’illuminazione pubblica in un motore di innovazione e sostenibilità – ha detto l’AD di A2A Renato Mazzoncini -. Questo progetto rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia, efficienza energetica e servizi per la mobilità elettrica, elementi fondamentali per accelerare la decarbonizzazione delle nostre città. L'integrazione delle colonnine di ricarica nei pali della luce dimostra come sia possibile ottimizzare le risorse esistenti, offrendo soluzioni concrete per una transizione ecologica che sia accessibile e capillare. Brescia, con questa sperimentazione, apre la strada a un modello replicabile su scala nazionale per rendere le nostre città sempre più smart, sostenibili e a misura di cittadino”.

Brescia modello nazionale ed europeo di innovazione e sostenibilità

Brescia ormai non è più solo un laboratorio, ma un vero e proprio modello nazionale ed europeo di innovazione e sostenibilità – ha spiegato la sindaca Laura Castelletti -. Questo nuovo progetto di A2A consente non solo di meglio illuminare un’area di forte affluenza, ma di ottimizzare l’utilizzo dello spazio pubblico offrendo un nuovo servizio per la ricarica dei veicoli elettrici, un altro passo verso soluzioni per la mobilità urbana e sostenibile”.

“Oggi A2A Illuminazione Pubblica è un alleato strategico delle Amministrazioni pubbliche in tema di innovazione – ha aggiunto Federico Mauri, direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica -. L’infrastruttura meglio posizionata a livello urbano per favorire lo sviluppo del nuovo concetto di smart city è infatti il “palo della luce” dove si possono concentrare vari servizi, dai sensori ambientali ai sistemi di videosorveglianza. L’integrazione con il sistema di ricarica City Plug è un nuovo importante sviluppo in questa direzione”.

“Con City Plug Lamp vogliamo trasformare le città attraverso una ricarica capillare, diffusa e poco invasiva unita agli elementi urbani già presenti nelle nostre città, come i lampioni dell’illuminazione pubblica. Come le altre, anche queste soluzioni di ricarica sono alimentate al 100% da energia rinnovabile - ha detto l’AD di A2A E-Mobility Fabio Pressi -. L’integrazione con i pali dell’illuminazione pubblica vede oggi Brescia protagonista, al pari delle più virtuose capitali europee, come Londra o Amsterdam, e crediamo che questo progetto possa diffondersi in molte altre città”.

A2A, grazie alla collaborazione di due società del Gruppo, ha realizzato questo importante progetto che contribuisce alla decarbonizzazione delle città, coniugando innovazione tecnologica in ambito e-mobility e qualità della vita grazie a una migliore fruizione e vivibilità degli spazi pubblici. A Brescia la realizzazione dei nuovi pali integrati ha consentito di aumentare i punti luce del parcheggio, migliorando la percezione di sicurezza della zona, e di ampliare l’offerta di ricarica per veicoli elettrici.

Il percorso di riqualificazione dell'illuminazione pubblica a Brescia

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riqualificazione dell’illuminazione pubblica avviato nella Leonessa nel 2016, con la sostituzione di circa 43.000 corpi luminosi con apparecchi a LED, riducendo i consumi energetici di oltre il 40% e tagliando 2.700 tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno. Proprio a Brescia, nel 2023, è stato avviato il progetto delle prime colonnine City Plug, dal design innovativo firmato Giugiaro, progettate per l’ambito cittadino e pensate per una ricarica in strada a bassa potenza fino a 7kW, senza limiti di tempo. Questa soluzione non richiede stalli riservati: i posti auto rimangono utilizzabili anche da veicoli non elettrici, infrastrutturando semplicemente le aree di sosta esistenti. In Italia, circa il 75% delle auto percorre meno di 60 km al giorno1, un’autonomia che può essere raggiunta in circa 3 ore con una potenza di 3,7 kW o in un’ora e mezza a 7,4 kW. Un lasso di tempo perfettamente compatibile con le soste medie in contesti urbani.

Dal 2010 il Gruppo A2A sta sviluppando un network di stazioni di ricarica elettriche per soddisfare ogni tipo di fabbisogno. Oggi, a Brescia, sono presenti oltre 250 punti di ricarica A2A di varia tipologia, in corrente alternata e continua, di cui oltre 50 prese City Plug posizionate in via Boves, in via Serra, in via Torino e in via Ferrari e prossimamente al nuovo Parcheggio scambiatore presso il capolinea metro del Prealpino. A queste si aggiungono gli oltre 150 punti di ricarica City Plug installati o in corso di installazione a Milano.

Brescia si conferma dunque laboratorio per la transizione ecologica. "City Plug Lamp" dimostra come le infrastrutture esistenti possano evolversi per supportare le esigenze di una mobilità green e di servizi smart. Una soluzione che potrà essere replicata in altre città, trasformando i pali della luce in veri e propri pilastri dell’innovazione urbana.